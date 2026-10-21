El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), elaborado por el INDEC, mostró en agosto de 2026 una dinámica de estancamiento con señales encontradas. En la medición desestacionalizada, la actividad económica registró una leve suba del 0,1% respecto de julio.
La economía de agosto no escapa a la recesión mientras septiembre anticipa un leve repunte
El INDEC registró una caída interanual del 1,7% en agosto, aunque anotó una tibia mejora mensual del 0,1%. El ministro Luis Caputo ponderó la estabilidad frente a 2023. Los datos del CICEc anticipan un repunte del 0,24% para septiembre en una economía heterogénea.
Sin embargo, al observar la comparación interanual, el índice sufrió un recorte del 1,7% frente al mismo mes del año anterior. Por su parte, el indicador tendencia-ciclo no presentó variaciones respecto al mes previo (0,0%).
En el acumulado de los primeros ocho meses del año, el nivel general de actividad sostiene una variación positiva del 1,2% frente al mismo período de 2025.
Este comportamiento alimentó el debate sobre la "recesión estadística" o la meseta en la que oscila la actividad. Aunque el indicador desestacionalizado evitó extender la fuerte contracción vista en julio (que había sido de -2,8% mensual), la serie tendencia-ciclo estancada en 0,0% y la caída frente a 2025 marcan la dificultad de consolidar una senda de recuperación.
Caputo compara con 2023
Ante la difusión de los datos oficiales, el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para remarcar la lectura oficial sobre la marcha de la coyuntura. En sus posteos, el funcionario subrayó el crecimiento mensual desestacionalizado del 0,1% en agosto y la estabilidad de la tendencia-ciclo.
Caputo destacó especialmente que, a pesar de las oscilaciones de los últimos meses, el indicador tendencia-ciclo se ubicó un 6,6% por encima del nivel registrado en diciembre de 2023.
Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda priorizó en su mensaje el avance de sectores dinámicos -como la Explotación de Minas y Canteras (+11,1% i.a.) o Hoteles y Restaurantes (+3,1% i.a.)- por sobre las caídas observadas en áreas clave de empleo masivo como la Industria Manufacturera (-3,2% i.a.) o la Intermediación Financiera (-3,8% i.a.).
Un anticipo de "leve repunte"
De cara al cierre del tercer trimestre, los indicadores adelantados anticipan una modesta mejora. El Índice Líder de Actividad de Argentina (ILA-ARG), elaborado por el Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEC) -perteneciente a las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe-, registró en septiembre de 2026 un incremento mensual del 0,24%.
Con este resultado, el ILA-ARG se posicionó un 5,3% por encima del nivel registrado en septiembre de 2025, encadenando tres variaciones positivas consecutivas y sumando su novena suba en los últimos 12 meses. El Índice de Difusión, que mide la proporción de componentes líderes con avance mensual en los últimos seis meses, alcanzó el 52,0%.
Entre las 12 series que componen el ILA-ARG, 8 aportaron de manera positiva y 4 de forma negativa:
Impulsores clave (positivos): Sobresalieron el Gasto de Capital del Estado Nacional, la contracción de las Tasas de Adelantos en Cuenta Corriente y el alza en el Índice de Precios de Materias Primas de Exportación en dólares.
Factores de debilidad (negativos): Mostraron mayor fragilidad el patentamiento de maquinarias y el desempeño de la rama de Sustancias y Productos Químicos dentro del Índice de Producción Industrial Manufacturero.
Radiografía sectorial
El informe del INDEC revela una pronunciada brecha sectorial durante agosto. De los 15 sectores de actividad analizados, 5 registraron subas interanuales, aportando en conjunto 0,6 puntos porcentuales (p.p.), mientras que 10 sectores mostraron caídas.
Sectores con mejoras e incidencia positiva:
Explotación de minas y canteras: fue el rubro de mayor expansión y tracción, con una suba interanual del 11,1% y un aporte de +0,47 p.p. a la variación general.
Electricidad, gas y agua: creció un 4,3% i.a., sumando +0,08 p.p.
Hoteles y restaurantes: avanzó un 3,1% i.a., con una incidencia de +0,05 p.p.
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: registraron una leve mejora del 0,4% i.a. (+0,05 p.p.).
Servicios sociales y de salud: presentaron un alza del 0,6% i.a. (+0,02 p.p.).
Sectores en terreno negativo o rezagados:
Industria manufacturera: Registró una caída interanual del -3,2%, siendo el sector de mayor peso negativo en la actividad con un impacto de -0,50 p.p.
Comercio mayorista, minorista y reparaciones: se contrajo un -3,5% i.a., restando -0,44 p.p. al nivel general.
Impuestos netos de subsidios: Cayeron un -4,2% i.a., restando -0,78 p.p. a la medición global.
Pesca: tuvo el retroceso relativo más severo de la medición, cayendo un -15,7% i.a. (-0,09 p.p.).
Intermediación financiera: descendió un -3,8% i.a. (-0,16 p.p.).
Transporte y comunicaciones: retrocedió un -2,9% i.a. (-0,22 p.p.).
Construcción: cayó un -2,5% i.a. (-0,07 p.p.).
Administración pública y defensa: mostró una baja del -1,6% i.a. (-0,08 p.p.).
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: registró una contracción marginal del -1,0% i.a. (-0,04 p.p.).
Otras actividades de servicios comunitarios y sociales: cayeron -0,6% i.a. (-0,01 p.p.), en tanto Enseñanza cayó -0,3% i.a. (-0,01 p.p.)