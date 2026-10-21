Caputo destacó una "mejora" respecto del 2023

La economía de agosto no escapa a la recesión mientras septiembre anticipa un leve repunte

El INDEC registró una caída interanual del 1,7% en agosto, aunque anotó una tibia mejora mensual del 0,1%. El ministro Luis Caputo ponderó la estabilidad frente a 2023. Los datos del CICEc anticipan un repunte del 0,24% para septiembre en una economía heterogénea.