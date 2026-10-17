Luego de haber experimentado una nueva suba en julio, la morosidad en las familias en Argentina se frenó en agosto y anotó una contracción en su indicador, aunque fue menor a un punto.
Cómo cerró el atraso en el pago de deudas de familias y empresas en agosto
El informe mensual sobre bancos del BCRA reveló una leve mejoría en los pagos de los hogares, cortando la tendencia alcista observada el mes pasado.
De acuerdo al último informe sobre bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el atraso de pagos en las deudas familiares se posicionó en 12,81%. Contra julio significó un descenso de 0,13 puntos porcentuales (p.p.).
Fuerte suba en la comparación interanual
En la comparación interanual, es decir agosto de 2026 contra agosto de 2025, el indicador experimentó un incremento de 6,21 p.p. y casi que se duplicó, pasando de 6,6% a 12,81% en un lapso de doce meses.
"La dinámica mensual se explicó por una caída de 0,98% en el saldo real en situación irregular, mientras que el financiamiento total no presentó cambios de magnitud en términos reales", explicó la entidad que preside Santiago Bausili.
El indicador de mora de las financiaciones a las familias venía de mantenerse estable en los meses previos. En particular, en junio habían frenado la escalada que traía acumulada desde finales de 2024.
Sin embargo, la tendencia se cortó en julio al subir 0,1 p.p. y volvió a quebrarse en agosto con el freno de 0,13 p.p.
El panorama en las empresas
Por otro lado, el informe del BCRA indicó que, para el caso de las empresas, la morosidad en los préstamos se ubicó en 3,8% (+0,18 p.p. respecto a julio).
Así, el total del ratio de irregularidad del crédito al sector privado no presentó cambios significativos respecto del valor de julio, situándose en 7,75% frente a 7,73% en el mes previo.
A su vez, la probabilidad de que no se paguen las deudas se redujo por tercer mes consecutivo: cayó 0,1 p.p. hasta 2,26% en el nivel general. Al distinguir por tipo de deudor, la probabilidad de default estimada (PDE) de las familias se ubicó en 3,71% (-0,24 p.p. mensual), en tanto que la correspondiente a las empresas se mantuvo prácticamente sin cambios (1,1%).