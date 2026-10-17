#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Banco Central

Cómo cerró el atraso en el pago de deudas de familias y empresas en agosto

El informe mensual sobre bancos del BCRA reveló una leve mejoría en los pagos de los hogares, cortando la tendencia alcista observada el mes pasado.

Banco Central de la República Argentina. Crédito: Xinhua/Martín ZabalaBanco Central de la República Argentina. Crédito: Xinhua/Martín Zabala
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Luego de haber experimentado una nueva suba en julio, la morosidad en las familias en Argentina se frenó en agosto y anotó una contracción en su indicador, aunque fue menor a un punto.

Mirá tambiénLa inflación mayorista aceleró en septiembre y superó el IPC por el salto de la energía

De acuerdo al último informe sobre bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el atraso de pagos en las deudas familiares se posicionó en 12,81%. Contra julio significó un descenso de 0,13 puntos porcentuales (p.p.).

Fuerte suba en la comparación interanual

En la comparación interanual, es decir agosto de 2026 contra agosto de 2025, el indicador experimentó un incremento de 6,21 p.p. y casi que se duplicó, pasando de 6,6% a 12,81% en un lapso de doce meses.

Mirá tambiénLas transferencias a universidades subieron 6,8% real en septiembre

"La dinámica mensual se explicó por una caída de 0,98% en el saldo real en situación irregular, mientras que el financiamiento total no presentó cambios de magnitud en términos reales", explicó la entidad que preside Santiago Bausili.

Ratio de irregularidad del crédito al sector privado.Ratio de irregularidad del crédito al sector privado.

El indicador de mora de las financiaciones a las familias venía de mantenerse estable en los meses previos. En particular, en junio habían frenado la escalada que traía acumulada desde finales de 2024.

Ratio de irregularidad del crédito al sector privado.Ratio de irregularidad del crédito al sector privado.

Sin embargo, la tendencia se cortó en julio al subir 0,1 p.p. y volvió a quebrarse en agosto con el freno de 0,13 p.p.

El panorama en las empresas

Por otro lado, el informe del BCRA indicó que, para el caso de las empresas, la morosidad en los préstamos se ubicó en 3,8% (+0,18 p.p. respecto a julio).

Así, el total del ratio de irregularidad del crédito al sector privado no presentó cambios significativos respecto del valor de julio, situándose en 7,75% frente a 7,73% en el mes previo.

A su vez, la probabilidad de que no se paguen las deudas se redujo por tercer mes consecutivo: cayó 0,1 p.p. hasta 2,26% en el nivel general. Al distinguir por tipo de deudor, la probabilidad de default estimada (PDE) de las familias se ubicó en 3,71% (-0,24 p.p. mensual), en tanto que la correspondiente a las empresas se mantuvo prácticamente sin cambios (1,1%).

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Argentina
Banco Central
Inflación
Actividad económica
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro