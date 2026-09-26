Furia de incumplimientos en el mercado crediticio

Números rojos en los préstamos familiares: el 30% de las entidades prestamistas registra una mora superior al 50%

Un relevamiento oficial del Banco Central encendió las alarmas sobre el deterioro del crédito a los hogares. La morosidad general no para de crecer, la deuda considerada incobrable se triplicó en el último año y decenas de proveedores no bancarios ya fueron dados de baja de los registros.