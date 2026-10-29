Desde 1995 hasta 2025

Tres países vecinos duplicaron el crecimiento de las exportaciones agroindustriales de la Argentina

No tuvieron retenciones, como las que el peronismo instaló “provisoriamente” en 2002. Tampoco regulaciones cambiarias, ingresos brutos o impuesto al cheque. El RIGI, ¿es inversión o resignación fiscal? Argentina, de los números al debate político 2027.