En Salta

Karina Milei y Santilli inauguraron una nueva planta de litio de cara a una producción de 100.000 toneladas anuales

La secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gabinete encabezaron la puesta en marcha de la Planta II del proyecto Sal de Oro en el Salar del Hombre Muerto. La obra de la firma surcoreana POSCO requirió una inversión total que supera los US$ 2.000 millones e ingresó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.