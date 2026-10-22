Las exportaciones agroindustriales argentinas alcanzaron en septiembre de 2026 un récord tanto en volumen como en valor, impulsadas por el crecimiento de distintos complejos productivos. En el mes se exportaron 11,43 millones de toneladas por un total de US$ 5.654 millones, lo que representó incrementos interanuales del 17% en volumen y del 14% en valor.
Las exportaciones agroindustriales marcaron un récord en septiembre y crecieron 17% en volumen
Las ventas externas alcanzaron 11,43 millones de toneladas por US$ 5.654 millones, con subas interanuales del 17% en volumen y del 14% en valor. Entre enero y septiembre, los embarques sumaron 95,73 millones de toneladas, un máximo histórico para el período. La agroindustria representó el 56% de las exportaciones totales del país.
Los datos fueron informados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a partir de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), procesadas por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.
El desempeño de septiembre se inscribe en una tendencia positiva para el comercio exterior del sector. Entre enero y septiembre, las exportaciones agroindustriales acumularon 95,73 millones de toneladas, un 11% más que en igual período de 2025 y el mayor volumen histórico registrado para esos nueve meses.
En términos de valor, las ventas externas sumaron US$ 43.206 millones, con un crecimiento interanual del 13%. De esta manera, la agroindustria explicó el 56% de las exportaciones totales de Argentina y consolidó su participación en los mercados internacionales.
Cebada y maíz lideraron las subas de septiembre
Entre los complejos agroindustriales con mejor desempeño durante septiembre se destacaron la cebada y el maíz, que registraron los mayores incrementos tanto en volumen como en valor.
Las exportaciones del complejo cebada crecieron un 276% en volumen y un 311% en valor respecto del mismo mes de 2025. En el caso del maíz, los aumentos fueron del 112% y del 121%, respectivamente.
También se observaron resultados positivos en otros sectores. El complejo olivícola registró subas del 53% en volumen y del 32% en valor, mientras que el trigo avanzó un 25% en cantidad exportada y un 34% en ingresos.
Por su parte, las legumbres mostraron incrementos del 16% en volumen y del 15% en valor. Las preparaciones alimenticias crecieron un 9% y un 13%, respectivamente, en tanto que los productos vitivinícolas registraron aumentos del 7% en volumen y del 3% en valor.
Los resultados reflejan un desempeño heterogéneo entre las distintas actividades, con avances significativos en varios complejos agrícolas y agroindustriales.
Girasol, porcinos y trigo, entre los sectores de mayor crecimiento
El balance de los primeros nueve meses del año también mostró una evolución favorable para buena parte de las actividades exportadoras. De los 54 complejos analizados, 33 registraron mejoras en sus ventas externas respecto del período enero-septiembre de 2025.
El complejo girasolero se destacó con incrementos del 83% en volumen y del 82% en valor. En el sector porcino, las exportaciones crecieron un 72% en cantidad y un 96% en ingresos, mientras que las forrajeras avanzaron un 65% en volumen y un 30% en valor.
También sobresalieron las exportaciones ovinas, con subas del 47% en volumen y del 87% en valor, y las del complejo triguero, que aumentaron un 43% en cantidad y un 32% en ingresos.
Otros sectores mostraron avances relevantes. La apicultura registró incrementos del 33% en volumen y del 49% en valor, mientras que las legumbres crecieron un 32% y un 35%, respectivamente.
En el caso del maíz, las exportaciones acumuladas aumentaron un 25% en volumen y un 24% en valor. Los lácteos, por su parte, avanzaron un 17% en cantidad y un 8% en ingresos.
La pesca y la acuicultura registraron subas del 8% en volumen y del 20% en valor. En tanto, el complejo bovino presentó un incremento del 2% en cantidad exportada y del 33% en ingresos, una diferencia que refleja una mejora del valor promedio por tonelada exportada.
Diez destinos concentraron la mitad de las ventas externas
En cuanto a los mercados de destino, India, China y Vietnam encabezaron el listado de compradores de productos agroindustriales argentinos, seguidos por Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Arabia, Indonesia y Malasia.
En conjunto, estos diez destinos concentraron el 50% del valor total de las exportaciones del sector, lo que evidencia la importancia de los principales mercados internacionales para la colocación de la producción nacional.
Con los resultados registrados hasta septiembre, la agroindustria mantuvo su papel central en el comercio exterior argentino.
El crecimiento de los volúmenes exportados y de los ingresos generados refuerza su aporte a la economía nacional, aunque la evolución del desempeño sectorial continúa dependiendo de las condiciones de los mercados internacionales y de la dinámica de cada complejo productivo.
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