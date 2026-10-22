11,43 millones de toneladas

Las exportaciones agroindustriales marcaron un récord en septiembre y crecieron 17% en volumen

Las ventas externas alcanzaron 11,43 millones de toneladas por US$ 5.654 millones, con subas interanuales del 17% en volumen y del 14% en valor. Entre enero y septiembre, los embarques sumaron 95,73 millones de toneladas, un máximo histórico para el período. La agroindustria representó el 56% de las exportaciones totales del país.