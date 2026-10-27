El Gobierno nacional formalizó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero Agua Rica de la empresa Glencore, con una inversión de US$6.393 millones en Catamarca.
El Gobierno aprobó el ingreso del un nuevo proyecto minero al RIGI
La histórica inversión minera en Catamarca proyecta miles de empleos y un fuerte impulso a la economía regional con extracción de cobre, oro y plata.
El ingreso al RIGI para el yacimiento catamarqueño de cobre, oro, plata y molibdeno fue confirmado mediante la Resolución 1808/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial. El proyecto prevé generar 8.200 puestos de trabajo directos e indirectos durante las etapas de construcción y operación.
La normativa determinó que la fecha oficial de adhesión al régimen y de adquisición de derechos es el 30 de septiembre de 2026. El dictado de la medida se produjo tras la recomendación favorable emitida por el Comité Evaluador de Proyectos RIGI.
Esquema de las inversiones
El proyecto "Agua Rica", localizado en la provincia de Catamarca a una altitud aproximada de 3.300 metros sobre el nivel del mar, contempla una inversión total de US$6.393.631.995, de los cuales US$3.310.574.165 corresponden a inversión en activos computables.
La empresa se comprometió a invertir US$771.534.011,93 durante los primeros dos años (US$111,63 millones el primer año y US$659,89 millones el segundo). Este monto supera el 40% de la inversión mínima exigida por la ley.
La fecha límite estipulada para cumplir con el monto mínimo en activos computables es el 31 de diciembre de 2028. Mientras que el comienzo de la etapa de construcción está programado para el 1 de noviembre de 2027, y el inicio de la etapa operativa se prevé para el 1 de octubre de 2031.
Volumen de producción proyectado
El plan de desarrollo de la mina a gran escala prevé un esquema de minado sobre un volumen total de 780 millones de toneladas de mineral. Durante los 23 años de vida útil estimada del yacimiento, se proyecta una producción promedio anual de aproximadamente 160.000 toneladas de concentrado de cobre metálico.
A lo largo de todo el ciclo operativo que iniciará en 2031, la producción acumulada alcanzará 3.457.518 toneladas de cobre, 2.339.395 onzas de oro, 41.161.815 onzas de plata y 99.854 toneladas de molibdeno.
Las estimaciones de comercio exterior proyectan exportaciones acumuladas por más de 10,8 millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y plata, sumadas a 239.455 toneladas de concentrado de molibdeno.
En la resolución también se detalló que el plan de desarrollo de proveedores establece que un 54% del monto total destinado a compras, bienes y obras de infraestructura será contratado con proveedores locales, lo que excede el piso legal del 20% fijado por la reglamentación del RIGI.