De acuerdo con las estimaciones preliminares que elabora mensualmente el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), construidas a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a referentes del sector, la actividad industrial registró en septiembre una leve caída del 0,2% respecto de agosto y del 3,4% en términos interanuales. De confirmarse estos datos, desde julio de 2025 la industria habría retrocedido en términos interanuales en 13 de los últimos 15 meses.
La industria volvió a caer en septiembre y está 11 puntos por debajo de 2022 y 2023
De acuerdo con estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), la actividad industrial bajó en setiembre el respecto de agosto y 3,4% en la comparación interanual.
Con estos resultados, en los primeros nueve meses de 2026 la actividad manufacturera acumula una baja del 2,8% respecto del mismo período de 2025 y se ubica 11 puntos por debajo de los niveles registrados en 2022 y 2023. Algunos indicadores muestran retrocesos significativamente superiores al promedio, entre ellos la liquidación de divisas (-34%), la venta de insumos para la construcción (-25%), la producción automotriz (-20%), la actividad metalmecánica (-18%), la producción de bebidas (-14%) y la producción de acero (-13%).
Impacto del menor consumo interno
De acuerdo con el informe de la UIA, la caída de la actividad industrial está asociada principalmente a la retracción de la demanda interna. Una encuesta del INDEC relevó que más de la mitad de los empresarios industriales no realizan inversiones debido a la falta de ventas. Esta situación se refleja en las fuertes caídas observadas en la producción de bienes durables y semidurables. A su vez, la producción de prendas de vestir, cuero y calzado continúa ubicándose entre los sectores de peor desempeño industrial. En paralelo, la producción de insumos industriales siguió exhibiendo un comportamiento débil, afectada por la menor demanda proveniente de otras ramas manufactureras, mientras que los bienes de capital continuaron en retroceso, con una caída acumulada del 5,3%, liderada por las bajas en aparatos eléctricos y maquinaria para la producción.
En septiembre de 2026, la actividad vinculada a la construcción mostró un comportamiento heterogéneo. Mientras el Índice Construya, que refleja la venta de materiales para la construcción, descendió un 1%, los despachos de cemento crecieron un 14%, impulsados por un aumento en los envíos a granel, asociados a obras de mayor escala, y por una recuperación de la demanda. Sin embargo, en lo que va del año ambos indicadores acumulan caídas del 1,5% y del 3%, respectivamente, en comparación con 2025.
El sector de metales básicos también presentó resultados dispares. La producción de acero cayó un 4% respecto de agosto, mientras que la producción de aluminio primario creció un 4% en el mismo período. En el acumulado anual, ambos sectores mantienen un desempeño positivo respecto de 2025. Por su parte, la industria metalmecánica registró un crecimiento mensual del 2,5%; sin embargo, aún se encuentra un 5% por debajo de los niveles observados en el mismo período del año anterior.
Evolución en petróleo y alimentos
La refinación de petróleo registró una caída del 5% respecto de agosto. No obstante, continúa siendo uno de los sectores de mejor desempeño durante 2026, con un crecimiento acumulado del 6% en comparación con 2025. En tanto, los segmentos vinculados a alimentos y bebidas mostraron variaciones positivas en septiembre: bebidas (+8,5%), faena vacuna (+3,3%), faena porcina (+1,9%) y producción láctea (+0,4%). La excepción fue la molienda de oleaginosas, que retrocedió un 5%. En conjunto, el sector se mantiene estable en relación con 2025, aunque con desempeños heterogéneos: mientras algunos rubros muestran señales de recuperación, como la producción láctea, la faena porcina y la molienda, otros, como las bebidas y la faena vacuna, aún no evidencian una recuperación sostenida.
Finalmente, la producción automotriz creció un 1% respecto de agosto. Sin embargo, se mantuvo en su nivel más bajo para un mes de septiembre de los últimos seis años y acumula una caída del 17% en lo que va de 2026. De manera similar, el consumo de energía eléctrica de los Grandes Usuarios Industriales aumentó un 1% en comparación con agosto y acumula un crecimiento del 5% respecto del bajo nivel registrado en 2025.