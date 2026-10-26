Con el sector de la maquinaria agrícola en caída libre, lleva diez meses consecutivos de retracciones de dos dígitos, y el persistente deterioro del consumo privado producto de la caída del poder adquisitivo de los salarios, la producción manufacturera santafesina tuvo en agosto su quinta caída interanual consecutiva, de acuerdo con el informe difundido por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).
Con una retracción histórica de la maquinaria agrícola, la industria santafesina cayó en agosto el 1,9 %
La producción de maquinaria e implementos agrícolas sumó 10 meses consecutivos con retrocesos de dos dígitos. Marzo fue el último mes de mejora de la actividad manufacturera santafesina.
“La actividad fabril continúa siendo afectada por el menor el consumo privado (-2,4% en el segundo trimestre), el extendido comercio desleal, las menores inversiones, la persistencia de elevadas importaciones asociadas al consumo final, el estancamiento en niveles bajos desde 2024 del sector de la construcción y el deterioro de los precios relativos y la competitividad por presión de costos” resume la entidad que expresa una vez más su preocupación “por los nuevos cierres de plantas y la pérdida de puestos de trabajo”.
Los datos difundidos por la gremial empresaria revelan que en agosto la producción industrial santafesina cayó el 1 ,9% en agosto y acumula una retracción del 3,3 % en los primeros 8 meses del año, ubicándose un 0,3% por encima del registro de agosto de 2023, pero un 9,9% por debajo respecto de agosto de 2022. Al igual que en el mes de julio, dos terceras partes del total de ramas industriales registró una disminución interanual de su nivel de producción.
En el caso de la maquinaria agrícola, la producción en las 533 empresas de maquinaria agrícola radicadas en la provincia de Santa Fe – representan el 44% del total nacional y trabajan unas 12.000 personas -cayó en agosto de 2026 el 37% en términos internauales -en julio la caída había sido del 46,5%, en junio del 28% y en mayo del 29,6%. El único peor sector es el de prendas de vestir que se retrajo los últimos 12 meses.
En agosto, las ramas de actividad que crecieron respecto de julio fueron Productos lácteos (+10,2%), Molienda de oleaginosas (+9,8%), Edición e impresión (+4,0%), Papel y productos papel (+2,7%) y Fiambres y embutidos (+1,5%); en tanto tuvieron caídas Maquinaria de uso general (-2,4%), Molienda de cereales (-2,8%), Manufacturas de plástico (-2,8%), Autopartes (-4,8%), Muebles y colchones (-5,3%), Industria siderúrgica (-7,8%), Carne vacuna (-7,9%), Productos metálicos para uso estructural (-9,0%), Maquinaria de uso especial (-9,7%), Carrocerías-remolques (-9,9%), Productos de metal y servicios de trabajo metales (-11,6%), Prendas de vestir (-12,3%) y Maquinaria agropecuaria (-37,9%).
La caída de la actividad manufacturera santafesina se refleja en la caída del empleo registrado del sector que perdió desde comienzos de año unos 6.000 trabajadores y en el menor consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales con actividad en la provincia de Santa Fe que mostró en agosto de 2026 una baja de de 5,6% interanual y acumula una caída del 0,9% en relación al mismo periodo del año pasado, siendo además un 18,4% inferior al registro de 2023.