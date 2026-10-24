Un problema argentino

Libman: “Mientras no se reduzca la morosidad, el consumo seguirá débil”

Emiliano Libman, economista de Fundar, considera que el endeudamiento de las familias argentinas es un problema macroeconómico y no solo de partes como el gobierno nacional. La no recuperación de los ingresos entre las principales causas de la morosidad de las familias.