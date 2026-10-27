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A la espera de US$900 millones

El FMI avaló la tercera revisión del acuerdo con Argentina y abrió la vía para un nuevo desembolso

Tras semanas de intensas negociaciones en Buenos Aires y Bangkok, el staff del organismo multilateral avaló el rumbo económico del gobierno de Milei aunque mantiene exigencias fiscales y financieras.

El organismo multilateral destacó los avances en materia fiscal y la acumulación de divisas, mientras se aguarda el aval definitivo del Directorio Ejecutivo. Foto: REUTERS / Tomas Cuesta.El organismo multilateral destacó los avances en materia fiscal y la acumulación de divisas, mientras se aguarda el aval definitivo del Directorio Ejecutivo. Foto: REUTERS / Tomas Cuesta.
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El Fondo Monetario Internacional y el Gobierno argentino alcanzaron este martes un acuerdo a nivel técnico para completar la tercera revisión del programa de Facilidades Extendidas firmado en abril de 2025.

“El programa de las autoridades, respaldado por el FMI, continúa arrojando resultados impresionantes, a pesar de un contexto global más complejo”, sostuvo el organismo en el comunicado difundido este martes.

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El staff destacó los resultados de las políticas fiscales y monetarias sobre la inflación y las reservas internacionales. Según consignó, el Banco Central acumuló compras cercanas a US$16.000 millones durante 2026 y deberá continuar fortaleciendo su posición externa.

Respecto de los pasos pendientes, el Fondo precisó que, una vez completadas las medidas acordadas restantes, la revisión podrá ser presentada al Directorio Ejecutivo para su consideración a principios de diciembre. Sólo entonces quedará habilitado el desembolso cercano a US$900 millones.

Disciplina fiscal y reservas

El comunicado ratificó como objetivo central un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI para 2026 e instó a que el esfuerzo continúe en 2027, lo que se sostiene en los lineamientos del proyecto de Presupuesto que se debate en el Congreso.

“La disciplina en el gasto y las reformas a los marcos tributario y fiscal impulsarán aún más los esfuerzos de consolidación”, afirmó el organismo, que también señaló la necesidad de proteger el gasto prioritario en infraestructura y servicios sociales.

Tras semanas de diálogo, el acuerdo técnico pondera la disciplina fiscal y la estabilidad financiera a la espera del tratamiento formal en el Directorio.Tras semanas de diálogo, el acuerdo técnico pondera la disciplina fiscal y la estabilidad financiera a la espera del tratamiento formal en el Directorio.

En materia monetaria, destacó la continuidad de los objetivos sobre agregados monetarios, compatibles con la desinflación y la acumulación de reservas, mientras se preserva la flexibilidad cambiaria dentro del sistema de bandas.

El FMI también reclamó fortalecer las operaciones de liquidez, mejorar la transmisión de la política monetaria y permitir una expansión del crédito. En el frente externo, ratificó la necesidad de sostener las compras de divisas y la estrategia financiera que combina colocaciones en el mercado local, financiamiento de organismos internacionales, privatizaciones y un eventual regreso a los mercados externos cuando las condiciones lo permitan.

Continuidad de las negociaciones

La decisión cierra una etapa de negociaciones iniciada formalmente con la misión que Joyce Wong encabezó en Buenos Aires entre el 21 y el 29 de septiembre.

Según se dio a conocer, la revisión encontró que Argentina había superado la meta de reservas de junio, pero registraba un desvío fiscal cercano a $574.000 millones respecto del objetivo acordado.

fmi caputo georgievaEl staff técnico reconoció los resultados del programa económico y ratificó la meta de superávit primario, a la espera del visto bueno final en diciembre.

La negociación continuó después de la misión. El 1° de octubre, Julie Kozack confirmó que las conversaciones se extenderían durante las siguientes semanas y que también abarcarían la desaceleración de la actividad y su impacto sobre la recaudación.

“Gran parte del enfoque de las discusiones está realmente en cómo puede Argentina consolidar las ganancias de la estabilización”, explicó entonces la vocera, al reclamar que el crecimiento se extendiera más allá de energía, minería y agricultura.

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Durante la Asamblea Anual celebrada en Bangkok, Georgieva ratificó ante Luis Caputo su respaldo a la disciplina fiscal argentina, mientras el organismo recortaba de 3,5% a 2,1% su previsión de crecimiento para 2026.

Días después, Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental, anticipó que las conversaciones técnicas avanzaban favorablemente y que los puntos pendientes no representaban diferencias sustanciales.

El entendimiento anunciado este martes confirma ese avance, aunque todavía resta la aprobación formal del Directorio y la publicación del informe técnico definitivo.

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