El costo de los servicios públicos

El ahorro de la motosierra entró en debate por un Estado que ya recortó 77 mil puestos

El INDEC informó que el empleo estatal se redujo un 22,5% desde que asumió Milei. Funcionarios de Desregulación defendieron ante Diputados el achicamiento de organismos, mientras la oposición cuestionó sus efectos sobre los servicios públicos.