Plantea autorizar a navieras bajo bandera extranjera

Por qué el nuevo proyecto de ley de cabotaje es parte de un profundo cambio de régimen en la Argentina

Se acordó entre gobernadores del norte, la Casa Rosada y el Consejo Federal de Inversiones. Se integra con el RIGI y la privatización del Belgrano Cargas. Las resistencias de Jorge Capitanich y la provincia de Buenos Aires. El impacto en Santa Fe.