A una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina, avanzan los preparativos para uno de los acontecimientos centrales de su visita: la misa multitudinaria que encabezará el lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
Karina Milei y Jorge Macri supervisaron el escenario donde León XIV dará una misa multitudinaria en Buenos Aires
La secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gobierno porteño recorrieron el Monumento a los Españoles, en Palermo, donde avanzan los trabajos para recibir al Pontífice el 9 de noviembre. También participaron Diego Santilli y Alejandra Monteoliva.
En ese marco, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, recorrieron este domingo el predio donde se monta el escenario para la celebración. También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
La actividad permitió mostrar el trabajo coordinado entre el Gobierno nacional y la administración porteña para organizar el evento, que convocará a miles de fieles y visitantes.
“Queríamos demostrarle a la gente que se puede trabajar juntos. Estamos avanzando sin problemas. Los argentinos, cuando nos queremos poner a hacer algo por el bien de todos, podemos hacerlo”, expresó Karina Milei durante la recorrida. Además, agradeció la colaboración de las provincias de Buenos Aires y Córdoba y pidió disculpas a los vecinos por las molestias que puedan ocasionar los preparativos.
Por su parte, Jorge Macri destacó la coordinación entre las distintas jurisdicciones y calificó la visita como un acontecimiento histórico. “Venimos trabajando en equipo en forma excepcional”, señaló.
Pantallas y un operativo para recibir a los fieles
Uno de los puntos centrales de la organización es facilitar el acceso y la participación de quienes se acerquen a Palermo para escuchar el mensaje del Pontífice.
En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño adelantó que se instalarán pantallas gigantes y sistemas de audio sobre la avenida del Libertador, desde la avenida Sarmiento hasta Olleros. De esta manera, quienes no puedan ubicarse cerca del escenario tendrán la posibilidad de seguir la celebración desde otros sectores.
La organización también contempla tareas vinculadas con la seguridad, los accesos y la circulación en los alrededores del Monumento a los Españoles.
La agenda de León XIV en la Argentina
El Papa llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. Durante su estadía tiene previstas actividades institucionales y pastorales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
La misa en Palermo será el lunes 9 y constituye uno de los encuentros centrales de la agenda. El cronograma también incluye una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y actividades en otras localidades.
La visita tendrá además una instancia de encuentro con jóvenes y una celebración en Luján, en el marco de un recorrido que movilizará a distintas jurisdicciones y requerirá un amplio operativo de organización.