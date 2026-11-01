Cuenta regresiva

Karina Milei y Jorge Macri supervisaron el escenario donde León XIV dará una misa multitudinaria en Buenos Aires

La secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gobierno porteño recorrieron el Monumento a los Españoles, en Palermo, donde avanzan los trabajos para recibir al Pontífice el 9 de noviembre. También participaron Diego Santilli y Alejandra Monteoliva.