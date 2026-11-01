El canciller Pablo Quirno desmintió este domingo dos versiones vinculadas con la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina: una supuesta intención de Javier Milei de recibirlo dentro del avión y un eventual desplazamiento de Victoria Villarruel de las actividades oficiales.
Quirno desmintió cambios en el protocolo para recibir al papa León XIV
El canciller negó que Milei haya pedido subir al avión para recibir al pontífice y también rechazó que el Gobierno quiera excluir a Victoria Villarruel de los actos oficiales.
La aclaración llegó a través de una publicación en la red social X, luego de que circularan versiones sobre posibles modificaciones en el protocolo previsto para la llegada del pontífice y sobre la participación de la vicepresidenta.
“Falso y falso”
Quirno encabezó su mensaje con la frase “FALSO y FALSO” y negó de manera directa ambas versiones. “Ni ha habido pedido formal para que el Presidente suba al avión al arribo del Santo Padre ni el Gobierno ‘desea cancelar’ la presencia oficial de Victoria Villarruel”, escribió.
De esa forma, el canciller descartó tanto la existencia de una solicitud formal para alterar el procedimiento habitual de recepción como una decisión del Poder Ejecutivo destinada a dejar a Villarruel fuera de la agenda oficial.
La visita del Papa
La aclaración se produce en la antesala del viaje de León XIV a la Argentina, previsto del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba.
Quirno cerró su mensaje señalando que “la visita del Santo Padre será una fiesta para todos los argentinos”, mientras continúan los preparativos oficiales y eclesiásticos para la llegada del pontífice.