La Iglesia argentina presentó el spot oficial de la visita del papa León XIV, que llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. La pieza audiovisual fue difundida como parte de la campaña institucional que acompañará uno de los acontecimientos religiosos más relevantes del año.
La Iglesia lanzó el spot oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina
La campaña se apoya en el lema “Bienvenidos todos, vayan y anuncien” y busca mostrar una recepción federal antes del viaje del pontífice, previsto del 8 al 11 de noviembre.
El video gira alrededor del lema oficial, “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”, y combina imágenes de distintos puntos del país con una voz en off que enumera a quienes forman parte de esa bienvenida: “los que sueñan”, “los que enseñan”, “los que aprenden”, “los que cuidan” y “los que inspiran”.
Una bienvenida con mirada federal
La campaña fue pensada como una “bienvenida 360”: en lugar de limitarse a recibir al pontífice, propone que sea León XIV quien extienda simbólicamente la invitación hacia los argentinos.
Para reforzar ese concepto, el spot fue filmado en diferentes escenarios del país, entre ellos Tilcara, Purmamarca, Bariloche e Isla Maciel. También aparecen Córdoba, Luján y la Ciudad de Buenos Aires, tres de las sedes centrales del recorrido papal.
La producción incluyó a voluntarios de distintas edades y realidades, con el objetivo de representar una recepción amplia y federal. El mensaje toma como referencia el pasaje bíblico de Marcos 16,15: “Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia”.
Cómo se hizo la campaña
El concepto creativo estuvo a cargo de la agencia Mercado McCann, que fue seleccionada mediante un concurso y comunicó que no cobraría por su trabajo. La producción audiovisual fue realizada por Poster.
El vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, padre Máximo Jurcinovic, difundió el material en redes sociales y acompañó el lanzamiento de la campaña, que comenzará a circular con mayor intensidad durante los días previos a la llegada del Papa.
La agenda de León XIV en Argentina
Durante su estadía, el pontífice tendrá actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba. La agenda incluye misas, encuentros con jóvenes, trabajadores, empresarios y dirigentes sociales, además de una visita oficial a la Casa Rosada.
También está prevista una actividad en la Universidad Católica Argentina vinculada con el mundo del trabajo y una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles. El viaje se producirá poco después de que León XIV superara una intervención quirúrgica y retomara progresivamente su agenda pública.