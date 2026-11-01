La visita del papa León XIV a la Argentina modificará la circulación de vehículos y peatones en sectores de Palermo y Recoleta. Las restricciones comenzarán progresivamente desde la madrugada del miércoles 4 de noviembre e incluirán controles de documentación, cortes totales y retiro de autos estacionados.
Cortes y controles de DNI en Buenos Aires: cómo serán las restricciones por León XIV
El operativo comenzará el 4 de noviembre y afectará el tránsito y los accesos peatonales. Residentes, trabajadores y turistas deberán acreditar su ingreso a las zonas valladas.
Para ingresar a los perímetros restringidos, los residentes deberán presentar DNI con domicilio actualizado. Quienes no puedan acreditarlo, incluidos trabajadores y comerciantes, tendrán que completar una declaración jurada en el sitio oficial de la Ciudad. Los turistas deberán mostrar su reserva de alojamiento.
Palermo: cortes sobre Libertador
Hasta la noche del 3 de noviembre habrá cortes parciales en la avenida del Libertador, entre Colombia y Sarmiento, con dos carriles habilitados por sentido. Desde la madrugada del 4 y hasta el lunes 16, las interrupciones se ampliarán gradualmente entre Sucre y Ugarteche hasta alcanzar el corte completo.
Los frentistas podrán acceder a sus cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado 7. Desde esa tarde y hasta la madrugada del miércoles 11, los ingresos y egresos al sector restringido se concentrarán en las avenidas Santa Fe, Luis María Campos y Las Heras, con controles de documentación.
Antes de la madrugada del 7 deberán retirarse los vehículos estacionados sobre Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche. La medida también alcanzará a los primeros 100 metros de las calles transversales comprendidas dentro del perímetro de seguridad.
Recoleta: el perímetro de la Nunciatura
Desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 regirá una restricción vehicular total alrededor de la Nunciatura Apostólica, donde se alojará el pontífice. El área estará delimitada por avenida Alvear, Cerrito, avenida del Libertador y avenida Callao.
El operativo también comprenderá 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear. Los accesos habilitados estarán en los cruces de Alvear con Callao y con Libertad. Allí se solicitará la documentación correspondiente a residentes, trabajadores y huéspedes.
Dónde dejar los vehículos
Los vecinos de ese sector de Recoleta deberán retirar sus autos antes del mediodía del 7. Podrán estacionarlos a 45 grados sobre la mano derecha de Callao, entre Vicente López y Libertador, y sobre Libertador, en sentido a Retiro, entre Libertad y Callao.
Los vehículos que permanezcan dentro de la zona serán trasladados sin costo al predio de la Facultad de Derecho por personal de Tránsito. El despliegue también incluirá la reubicación de contenedores de basura y modificaciones en los recorridos de algunas líneas de colectivos en Palermo y Retiro.