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Quirno confirmó que el presidente Milei recibirá a León XIV

El Gobierno nacional afina los detalles del histórico recibimiento oficial mientras define la lista final de autoridades invitadas al Palacio Libertad.

El Papa León XIV con el presidente de Argentina, Javier Milei, en el Vaticano, el 7 de junio de 2025. Vatican Media/Mario TomassettiEl Papa León XIV con el presidente de Argentina, Javier Milei, en el Vaticano, el 7 de junio de 2025. Vatican Media/Mario Tomassetti
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El canciller argentino Pablo Quirno confirmó este lunes que el papa León XIV "va a ser recibido por el presidente" Javier Milei cuando arribe a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre.

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"Al Palacio Libertad están invitados los gobernadores y la vicepresidente", señaló Quirno en declaraciones televisivas al tiempo que aclaró que "los expresidentes todavía no están incluidos".

El canciller Pablo Quirno expuso ante el CARI los principales ejes de la política exterior argentina.El canciller Pablo Quirno.

Ajustes de seguridad y logística

Tras haber participado de una reunión entre el Gobierno nacional y el Vaticano en el Palacio San Martín para ultimar detalles de la visita del sumo pontífice, el diplomático manifestó: "Estamos a menos de una semana de que el santo padre llegue a la Argentina y estamos ultimando los detalles de la visita. Muy contentos y esperanzados".

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Y afirmó: "No faltan detalles, sino que se va haciendo el ajuste ultra fino de todos los dispositivos de seguridad, comunicación, de traslados".

Acerca de una posible cadena nacional, el funcionario explicó que "la relevancia de la visita no hace necesaria la cadena nacional, pero obviamente por un tema institucional es algo que se baraja".

Papa León XIV. REUTERS/Vincenzo LivieriPapa León XIV. REUTERS/Vincenzo Livieri

Quirno también repasó los principales puntos de la agenda oficial, entre ellos, la recepción oficial del mandatario en Aeroparque y el encuestro posterior en Casa Rosada. "El presidente estará en la misa del Monumento a los Españoles", confirmó.

Sin lecturas de connotación política

Tanto la Iglesia como la administración libertaria buscan desligar a la visita del Papa de cualquier connotación política y en ese sentido, el canciller aseveró: "Absolutamente ninguna preocupación. Estamos contentos y felices de la visita del santo padre".

"Creemos que esta es una visita que va a hacer feliz a todos los argentinos. Lo que el Papa tenga que decir, lo dirá, y está perfectamente bien", agregó.

Además de Quirno, en el encuentro participaron: el secretario de Culto, Agustín Caulo, y el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida, además de Mara Gorini, la mano derecha de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo.

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