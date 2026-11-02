El 6 y 7 de noviembre

Entre Ríos: prevén importante movimiento vehicular por la visita del Papa

Autovía del Mercosur emitió una serie de recomendaciones para quienes crucen a Uruguay el 6 y 7 de noviembre, previendo demoras y obras viales en los accesos.

Consejos y pasos fronterizos habilitados para cruzar a Uruguay este 6 y 7 de noviembre ante la visita de León XIV en Paysandú y las obras viales en Ruta A015.