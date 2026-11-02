Mediante un comunicado, Autovía del Mercosur brindó recomendaciones a los conductores que tengan previsto viajar hacia la República Oriental del Uruguay durante los días 6 y 7 de noviembre, fechas en las que se espera un importante incremento del tránsito en los pasos internacionales con motivo de la visita de León XIV a la ciudad de Paysandú.
Entre Ríos: prevén importante movimiento vehicular por la visita del Papa
Autovía del Mercosur emitió una serie de recomendaciones para quienes crucen a Uruguay el 6 y 7 de noviembre, previendo demoras y obras viales en los accesos.
Consejos y pasos fronterizos habilitados para cruzar a Uruguay este 6 y 7 de noviembre ante la visita de León XIV en Paysandú y las obras viales en Ruta A015.
Ante la mayor circulación vehicular prevista para ambas jornadas, se recomienda planificar los viajes con anticipación y contemplar posibles demoras en los cruces fronterizos.
Puente General Artigas: el paso que concentraría el mayor tránsito
El Puente Internacional General Artigas, que conecta Colón (Entre Ríos) con Paysandú (Uruguay), será uno de los principales puntos de ingreso para quienes asistan al encuentro con el Papa León XIV, debido a su conexión directa con la ciudad donde se desarrollará el evento.
Se estima que este paso fronterizo concentrará el mayor caudal vehicular durante los días viernes 6 y sábado 7 de noviembre, por lo que podrían registrarse importantes demoras y tiempos de espera superiores a los habituales.
Como alternativas de circulación, los viajeros podrán evaluar otros pasos internacionales:
Puente Internacional General San Martín: conecta Gualeguaychú, Entre Ríos, con Fray Bentos, Uruguay.
Paso Internacional Salto Grande: conecta Concordia, Entre Ríos, con Salto, Uruguay.
La elección del paso fronterizo deberá realizarse considerando las distancias, las condiciones de circulación y los posibles tiempos de espera.
Atención: obras en la Ruta Nacional A015, Concordia
Desde Autovía del Mercosur recordaron que la Ruta Nacional A015, que conecta Concordia con el Paso Internacional Salto Grande, se encuentra en obras de repavimentación integral.
Los trabajos se desarrollan por sectores, con restricciones temporales de circulación y tránsito asistido por personal vial. Por este motivo, quienes decidan utilizar este paso internacional durante los días 6 y 7 de noviembre deberán prever posibles demoras en distintos momentos del día, especialmente ante el incremento del caudal vehicular.
Solicitan circular con precaución, respetar la señalización de obra, reducir la velocidad y seguir las indicaciones de los banderilleros.