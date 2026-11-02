El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires dispondrá un amplio despliegue logístico y preventivo en la ciudad de Luján con motivo de la visita apostólica del Papa León XIV, programada para el próximo 11 de noviembre de 2026.
Cómo será el operativo de tránsito y los accesos para la misa del Papa León XIV en Luján
Con perímetros estrictos y más de diez mil voluntarios, la ciudad se alista para recibir a miles de peregrinos en una jornada de fe que marcará un gran hito.
El dispositivo contempla cierres de tránsito vehicular, perímetros estrictos de seguridad, senderos peatonales desde los accesos por rutas y ferrocarril, y áreas de contención e hidratación para los miles de fieles que asistirán a la celebración.
Cronograma de Cortes e Ingresos
El plan de movilidad contempla cortes progresivos y horarios diferenciados para el acceso peatonal al casco histórico de la ciudad:
- Martes 10 de noviembre (12:00 hs): Interrupción total del acceso vehicular a Luján.
- Martes 10 de noviembre (16:00 hs): Apertura de los Patios de Nuestra Señora de Luján por orden de llegada.
- Miércoles 11 de noviembre (00:00 hs a 06:00 hs): Habilitación del ingreso peatonal a la Plaza Belgrano exclusivamente para personas que cuenten con invitación oficial.
- Miércoles 11 de noviembre (10:00 hs a 12:00 hs): Celebración de la Santa Misa central presidida por el Pontífice.
Áreas de Seguridad y Zonas Especiales
La autoridad provincial estructuró el espacio urbano en perímetros delimitados para garantizar el orden de la masa concurrente. Primero se establece una zona de seguridad, una circunscripción amplia del centro urbano delimitada exteriormente por las arterias Mariano Moreno, Adolfo Alsina y el cauce del Río Luján.
Luego un área de Celebración de la Santa Misa con un perímetro de máxima restricción que abarca la Plaza Belgrano y los sectores lindantes a la Basílica.
También habrá una zona de Festival y Vigilia organizada para el martes 10 de noviembre desde las 18:00 hs en la zona de La Loma y el Parque San Martín (Posta del Encuentro), ofreciendo actividades culturales, gastronomía y servicios esenciales.
Recorrido del Papamóvil y zonas de pantallas gigantes
El Santo Padre transitará a bordo del vehículo papal por el eje central de la Avenida Nuestra Señora de Luján y calles circundantes como 9 de Julio, San Martín, Lavalle y 25 de Mayo, aproximándose a los sectores de La Loma y el área ribereña del Río Luján.
Se dispondrá una red de pantallas con transmisión en directo situadas a lo largo de las principales avenidas y puntos neurálgicos de concentración (Av. Ntra. Sra. de Luján, 9 de Julio, San Martín, 25 de Mayo, entre otras).
Accesos por rutas y ferrocarril
Ante la imposibilidad de ingresar en vehículos particulares al casco urbano, los asistentes deberán descender en los puntos de control fijados sobre las distintas vías de ingreso y completar el recorrido a pie hacia la Basílica.
Quienes viajen a través del Ferrocarril Sarmiento (realizando trasbordo en la estación Moreno) descenderán en la Estación Luján y realizarán una peregrinación de 3,3 kilómetros. La caminata guiada transitará por el Boulevard España, el Boulevard Humberto Primo y la Avenida Ingeniero Pellegrini hasta aproximarse al área del evento.
Para los peregrinos que ingresen por la Ruta Nacional 7, el corte vehicular estará ubicado en la Autopista Luján - Junín. A partir de allí, iniciarán un trayecto peatonal de 7,3 kilómetros a lo largo de la misma autopista y la Avenida Presidente Perón. En el caso de la Ruta Nacional 5, el punto de retención obligará a realizar una caminata de 12 kilómetros. El sendero dispuesto recorre el empalme con la Ruta Provincial 47, la calle Lorenzo Casey, el Boulevard España, el Boulevard Humberto Primo y la Avenida Ingeniero Pellegrini.
Los accesos provinciales también tendrán esquemas peatonales específicos. Desde la Ruta Provincial 47, tras el retén de control, los fieles deberán caminar 5 kilómetros transitando por la calle Lorenzo Casey y los bulevares España y Humberto Primo. En la Ruta Provincial 6, el corte se establecerá en el empalme con la Ruta 7 Vieja, demandando un trayecto a pie de 6 kilómetros por la Ruta 7 Vieja, la Avenida Constitución y la Avenida Ingeniero Pellegrini.
Por su parte, quienes arriben por la Ruta Provincial 34 encontrarán el punto de control vial en las inmediaciones de la calle Del Pilar y afrontarán un tramo a pie de 3 kilómetros a través de la Avenida Fernández Beschtedt, el Puente Manuel Gálvez y la calle Andrade. La Ruta Provincial 192 presentará su retén en el empalme con la Ruta 34 (calle Juan de Dios Filiberto), exigiendo un recorrido peatonal de 7 kilómetros por la Avenida Presidente Perón.
Finalmente, el ingreso por la Vieja Ruta 7 tendrá su corte en la intersección con la Ruta 6, desde donde los peregrinos recorrerán 8,5 kilómetros a pie transitando por la calle Andrade, la Avenida Constitución y la Avenida Ingeniero Pellegrini.
Asistencia, Voluntariado y Normativa de Ingreso
El Ministerio de Seguridad desplegará más de 10.000 voluntarios capacitados para tareas de información, prevención y apoyo articulado con las fuerzas estatales.
En el plano sanitario y de infraestructura, el operativo incluye 51 postas de cuidado, 95 puntos de hidratación libre, 30 carpas eucarísticas, 12 puestos médicos de auxilio, 4 hospitales de referencia y centros de atención para personas extraviadas.
Para garantizar la seguridad del evento, se definieron los siguientes criterios sobre objetos:
- Elementos prohibidos: Bebidas alcohólicas, envases de vidrio, armas de cualquier tipo, elementos punzocortantes, drones, punteros láser, pirotecnia, sustancias inflamables, mascotas (excepto de asistencia), valijas o mochilas mayores a 15 litros, bicicletas, monopatines, cascos de moto o bici, computadoras, walkie-talkies, paraguas no plegables, astas rígidas, megáfonos, carpas, sombrillas, reposeras, sillas plegables y palos de selfie superiores a 20 cm.
- Elementos permitidos: Termos y mates, botellas plásticas de agua, alimentos en envases con utensilios descartables, abrigo, capas de lluvia, paraguas plegables, gorras, protector solar, repelente, aislantes, bolsas de dormir, linternas de mano, mochilas de hasta 15 litros, baterías portátiles (powerbanks), binoculares pequeños y banderas sin asta de un tamaño máximo de 2 por 2 metros.