Para pensar y reflexionar

A la espera de la visita del papa

Frente a los retos que impone la inteligencia artificial, el pontífice invita a construir un futuro basado en la dignidad, el diálogo y el bien común social. León XIV reflexiona sobre la tecnología y propone superar la soberbia de Babel a través de la solidaridad, el trabajo conjunto y los valores cristianos.