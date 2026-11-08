El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina y fue recibido por el presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires. El Sumo Pontífice aterrizó a las 16.33, a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, procedente de Montevideo, Uruguay, junto a los integrantes de su comitiva.
Las fotos y videos de una jornada histórica en la que León XIV llegó al país
El avión de Aerolíneas Argentinas que trasladó al Sumo Pontífice desde Uruguay aterrizó a las 16.33 en Aeroparque. Su primera actividad oficial fue un homenaje al general San Martín.
La llegada marcó el comienzo de una visita histórica al país, que se extenderá durante tres días y representa el primer viaje de un Papa a la Argentina en 39 años.
Tras descender de la aeronave, León XIV fue recibido por el mandatario argentino. Ambos protagonizaron el saludo protocolar y luego escucharon las estrofas del Himno Nacional Argentino, en el marco de la ceremonia de bienvenida organizada en la estación aérea.
Durante ese primer contacto con el público, el Papa también saludó a un grupo de jóvenes que se acercaron para entregarle distintos obsequios. El encuentro marcó el inicio de una agenda que tendrá como escenario distintos puntos de la capital argentina.
Homenaje a San Martín
Después de la recepción oficial, León XIV abandonó Aeroparque para dirigirse hacia la Plaza San Martín, en el centro porteño. Allí tenía previsto realizar su primer homenaje en territorio argentino al Libertador José de San Martín.
El recorrido desde el aeropuerto constituyó la primera actividad pública del Pontífice en el país. Para trasladarse hacia el centro de Buenos Aires, la comitiva tomó distintos tramos de la autopista Illia.
Durante parte del trayecto, el Papa realizó el recorrido con la ventanilla baja, lo que permitió que pudiera saludar a las personas que se acercaron para verlo pasar.
Uno de los momentos destacados se produjo cuando la caravana atravesó las inmediaciones del barrio Padre Carlos Mugica, conocido como barrio 31. En ese sector se escucharon detonaciones de fuegos artificiales como parte de la bienvenida preparada para recibir al jefe de la Iglesia católica.
La llegada a la Plaza San Martín representó el primer punto de una visita que concentra la atención institucional y religiosa en el país.
Una visita histórica
La presencia de León XIV en la Argentina tiene un significado especial por el tiempo transcurrido desde la última visita de un Pontífice. Hacía 39 años que un Papa no pisaba suelo argentino, una circunstancia que convierte esta llegada en un acontecimiento de relevancia histórica.
El arribo desde Uruguay, la recepción encabezada por Milei y el primer recorrido por las calles porteñas conformaron las primeras imágenes de una estadía de tres días.
Con el homenaje al general San Martín como primera actividad oficial, el Papa comenzó una agenda que tendrá a Buenos Aires como escenario central de su paso por el país.