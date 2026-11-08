FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" S.A.) es la planta estatal de desarrollo y mantenimiento aeronáutico más importante de la Argentina, instalada en la ciudad de Córdoba.
FAdeA el predio que albergará al papa León XIV y la mayor convocatoria de la historia cordobesa
Se estima que aproximadamente un millón de personas se congregarán en la Fábrica Argentina de Aviones y sus alrededores.
Ubicada al sudoeste de la capital cordobesa, sobre la avenida Fuerza Aérea Argentina y la Ruta 20, constituye junto a la Guarnición Aérea el corazón industrial y tecnológico de la aviación nacional.
Este será el primer destino del papa León XIV luego de que aterrice en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, siendo a su vez el punto central de la visita a la capital cordobesa.
La misa multitudinaria
En base a las publicaciones oficiales desde los gobiernos provinciales y municipales y declaraciones de Miguel Siciliano, ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia, se estima que será el evento más convocante de la historia cordobesa.
La logística, estimando aproximadamente un millón de personas congregadas sólo en FAdeA, incluye 3 mil baños químicos, 10 mil efectivos policiales y 7 mil m² de pantallas, entre otras cifras que resumen la magnitud de la convocatoria. La logística de las empresas provedoras de servicios de estas caracteríscas no bastaron para cubrir la demanda y parte de los elementos fueron traídos de otros puntos del país, remarcando el caso de Bahía Blanca.
La fábrica cuenta con terrenos a cielo abierto de enormes dimensiones. Esto facilitó acondicionar el espacio para albergar un aforo proyectado de 800.000 personas.
Según el itinerario oficial publicado por Nación, el ex cardenal Robert Prevost llegaría al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9:00, estimando que ya a las 9:20 horas arribaría al predio de la celebración y realizará un recorrido en papamóvil. Sobre el escenario habrá casi 150 personas, con casi 100 obispos y otros 40 encargados de distintos ministerios y servicios litúrgicos.
La misa está prevista para las 10:00 horas, donde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará la comitiva de funcionarios nacionales que participarán junto al Sumo Pontífice.
El traslado se facilitará ya que se establecerá un corte desde las 12 del lunes, en los accesos y alrededores del predio de FAdeA y desde las 7 del martes, en todo el corredor papal.
Desde las 12 del lunes 9 se cortarán los accesos a la zona de FAdeA: la autopista Córdoba–Carlos Paz, a la altura de la ruta provincial C-45; y la Av. Circunvalación entre la avenida Armada Argentina y el acceso a barrio Villa Unión.
A la misma hora comenzará a regir una zona vedada alrededor del predio, donde no podrán circular vehículos y solo se podrá acceder a pie. Abarca sectores de los barrios Villa Unión, Villa Adela y la zona oeste de La Donosa. En los barrios tendrá corte total la avenida Francisco de Arteaga.
Las principales vías de acceso peatonal, como avenida Fuerza Aérea, San Antonio, La Donosa y las colectoras de Circunvalación, quedarán libres para el público.
Sobre la avenida San Antonio, entre Circunvalación y Río Negro, el corte vehicular se aplicará según la fluidez del tránsito, para liberar la calzada a los peatones y al transporte público.
Las puertas del predio de FAdeA se abrirán a las 18 del lunes.
La historia de FAdeA
Nacida bajo el nombre de Instituto Aerotécnico y posteriormente Fábrica Militar de Aviones (FMA), fue la cuna de la industria aeronáutica latinoamericana, destacándose por diseñar y construir los primeros cazas a reacción del continente (los cazas Pulqui I y Pulqui II en las décadas de 1940 y 1950).
En 1995 la planta fue concesionada a la firma estadounidense Lockheed Martin. En 2009, el Estado argentino reasumió el control de la fábrica y la rebautizó con su denominación actual (FAdeA).
Su función pretendida es la fabricación y modernización de aviones de entrenamiento militar como el IA-63 Pampa III, produciendo componentes para programas internacionales de aviación y ofreciendo servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) para aeronaves de la Fuerza Aérea y de líneas comerciales.
Pero a pesar de seguir abierta físicamente, se encuentra prácticamente paralizada a causa de una grave crisis financiera, falta de presupuesto y la demora o retención de fondos y contratos por parte del Gobierno Nacional.
La planta no tiene actividad de producción normal, acumulando retrasos en proyectos clave como el avión KC-390 para Embraer y el mantenimiento de aeronaves para la Fuerza Aérea.