Del 8 al 11 de noviembre

El Litoral desplegará una cobertura especial de la visita del papa León XIV a la Argentina

Con enviados especiales distribuidos entre Buenos Aires y Córdoba, El Litoral desplegará un operativo periodístico multiplataforma para seguir cada instancia de la visita papal. Habrá transmisiones en vivo por CYD Litoral, contenidos exclusivos, entrevistas, historias de peregrinos y una cobertura permanente en todas las plataformas del medio.