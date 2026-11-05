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Del 8 al 11 de noviembre

El Litoral desplegará una cobertura especial de la visita del papa León XIV a la Argentina

Con enviados especiales distribuidos entre Buenos Aires y Córdoba, El Litoral desplegará un operativo periodístico multiplataforma para seguir cada instancia de la visita papal. Habrá transmisiones en vivo por CYD Litoral, contenidos exclusivos, entrevistas, historias de peregrinos y una cobertura permanente en todas las plataformas del medio.

El papa León XIV arribará este fin de semana a Argentina. REUTERS/Remo CasilliEl papa León XIV arribará este fin de semana a Argentina. REUTERS/Remo Casilli
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La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, será uno de los acontecimientos de mayor relevancia informativa del año. Para acompañar este acontecimiento, El Litoral prepara una cobertura periodística especial que involucrará a siete enviados, dos equipos de trabajo y una producción coordinada desde su redacción central en Santa Fe.

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El operativo permitirá seguir de cerca las actividades del Pontífice en Buenos Aires y Córdoba, con información en tiempo real, fotografías, videos, entrevistas, crónicas y transmisiones televisivas. La propuesta combinará el seguimiento de la agenda oficial con una mirada propia sobre las historias, los protagonistas y las experiencias que dejará su paso por el país.

Dos equipos, una cobertura integral

El despliegue contará con profesionales en Buenos Aires y en Córdoba trabajará un segundo equipo integrado por un periodista, un filmmaker y un responsable de redes.

Ambos grupos estarán conectados permanentemente con la redacción de Santa Fe, desde donde se coordinarán las publicaciones, las transmisiones y la producción de contenidos para las distintas plataformas del grupo.

Pope Leo arrives for the weekly general audience in St. Peter's Square at the Vatican, November 4, 2026. REUTERS/Remo CasilliEl Litoral acompañará a León XIV en ambas ciudades. REUTERS/Remo Casilli

El objetivo será ofrecer una cobertura que vaya más allá de los actos protocolares y las ceremonias religiosas, recuperando las voces de quienes participen de la visita y acercando a las audiencias las historias que se desarrollen alrededor de cada acontecimiento.

En ese sentido, la presencia de peregrinos, delegaciones e instituciones santafesinas tendrá un lugar destacado, con entrevistas y testimonios que permitirán reconstruir la experiencia de quienes viajen para encontrarse con el Papa.

CYD Litoral, con programación especial y transmisiones en vivo

Uno de los ejes será la cobertura televisiva a través de CYD Litoral, que prepara una programación especial durante las cuatro jornadas.

La propuesta contempla programas de previa con producción periodística propia, conducción desde los estudios de Santa Fe y móviles en directo desde Buenos Aires y Córdoba, que darán paso a las transmisiones oficiales de las principales ceremonias.

Pope Leo holds the weekly general audience in St. Peter's Square at the Vatican, November 4, 2026. REUTERS/Remo CasilliEl papa León XIV incluye a Argentina en su gira sudamericana que también cuenta con Perú y Uruguay. REUTERS/Remo Casilli

El domingo 8, la programación especial acompañará la llegada del Pontífice a la Argentina, con la previa desde las 15.30 hs. El lunes 9, la atención estará puesta en la celebración prevista en Buenos Aires, mientras que el martes 10 la cobertura se trasladará al acontecimiento central en Córdoba. Finalmente, el miércoles 11, CYD Litoral acompañará la celebración en Luján y la despedida del Papa. Los noticieros habituales también incorporarán móviles, entrevistas y reportes de los enviados especiales, con las principales novedades de cada jornada.

Información en tiempo real y contenidos exclusivos

La cobertura tendrá un desarrollo permanente en ellitoral.com, donde se publicarán las últimas noticias, los principales mensajes del Papa, crónicas, galerías fotográficas y producciones especiales.

En paralelo, las redes sociales del medio ofrecerán un seguimiento cercano y dinámico a través de historias, reels, videos y testimonios desde los distintos escenarios de la visita. La edición impresa también formará parte del despliegue, con contenidos adaptados a cada formato y audiencia.

La producción audiovisual tendrá un papel especialmente importante, tanto para registrar los momentos centrales de las ceremonias como para mostrar lo que sucede fuera de ellas: la llegada de los peregrinos, las vigilias, los preparativos y las expectativas de quienes participen de las actividades.

Una mirada santafesina sobre un acontecimiento nacional

Además de seguir las actividades de León XIV, El Litoral buscará contar cómo se vive la visita desde Santa Fe y la región.

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Las historias de los peregrinos, la participación de las comunidades religiosas, las expectativas de los jóvenes y las reflexiones de referentes de la Iglesia serán parte de una serie de contenidos especiales. También habrá espacio para analizar los principales mensajes del Pontífice y su impacto en la realidad argentina, con especial atención a los temas sociales, institucionales y religiosos que atraviesen sus intervenciones.

Con este operativo, El Litoral reafirma su apuesta por el periodismo de producción propia, la cobertura en territorio y la integración de sus plataformas, poniendo a disposición de sus audiencias un seguimiento amplio y cercano de la visita papal.

Durante cuatro días, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe estarán conectadas a través de un mismo despliegue periodístico, con el propósito de contar no solo lo que haga y diga el papa, sino también las historias de quienes sean protagonistas de su paso por la Argentina.

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