Fratello Sole: el legado energético de Francisco que continúa León XIV

La futura planta agrovoltaica podría generar entre 202 y 203 GWh anuales, frente a una demanda estimada de 160 GWh de la Santa Sede y sus dependencias, con un excedente cercano a los 43 GWh que podría incorporarse a la red italiana. Los valores son estimaciones, ya que la instalación todavía no está terminada. Infografía: gentileza del ingeniero José Stella.