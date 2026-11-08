La llegada del papa León XIV a la Argentina movilizó a miles de fieles de distintos puntos del país. Entre ellos, un grupo de jóvenes de Santa Fe y Salta que viajó a Buenos Aires para participar de las actividades organizadas en torno a la visita y vivir de cerca un acontecimiento que consideran histórico.
Jóvenes de Santa Fe y Salta llegaron para ver al papa León XIV: “Es como estar un ratito en el cielo”
Paulina Álvarez, María Emilia Cobelli y Facundo Fleury, de los Agustinos Recoletos de Santa Fe, junto a Joaquín Molina, de Salta, compartieron sus expectativas, la preparación espiritual y la emoción por la llegada del Pontífice.
Paulina Álvarez, María Emilia Cobelli y Facundo Fleury forman parte de los Agustinos Recoletos de la ciudad de Santa Fe. A ellos se sumó Joaquín Molina, integrante de la Orden de San Agustín (OSA), de Salta, vinculado también a Palestra. Los cuatro participaron de un encuentro de la familia agustiniana, que reunió a jóvenes de distintas comunidades y congregaciones.
La convocatoria tuvo un significado especial: compartir la experiencia de la visita del Papa, encontrarse con otros jóvenes que viven la misma espiritualidad y participar de la misa en un contexto que, para ellos, trasciende lo religioso.
“Somos jóvenes agustinos y estamos en un encuentro de la familia agustiniana. Tenemos amigos de la OSA, de las Agustinas Misioneras y nosotros somos Agustinos Recoletos. Nos reúne un sentido común: visitar y estar en la misa del Papa. Fue una oportunidad para encontrarnos todos en una casa de la Orden de San Agustín”, contó Paulina.
El grupo había llegado el día anterior y tenía previsto continuar con distintas actividades, entre ellas charlas, momentos de oración y espacios de encuentro comunitario. La jornada siguiente estaría marcada por una caminata temprana hacia la misa, mientras que algunos jóvenes también tenían previsto participar de la vigilia.
Una preparación que comenzó meses atrás
La expectativa por encontrarse con León XIV no surgió de un momento a otro. Según explicaron, fue el resultado de meses de preparación espiritual, con documentos de reflexión, encuentros y oración compartida.
“Es algo que venimos trabajando desde hace meses. También tenemos documentos que nos enviaron para profundizar en la espiritualidad. Es algo único para nosotros porque nunca nos habíamos visto las caras. Lo trabajamos mucho, rezándolo y estando presentes”, explicó María Emilia.
Para ella, la posibilidad de encontrarse con el Pontífice tiene una dimensión difícil de describir. La cercanía con el Papa y la posibilidad de vivir una experiencia de fe de manera presencial representan algo que nunca imaginó.
“Es muy movilizante porque jamás uno pensaría que puede tener un encuentro tan cercano con el Papa y siendo joven. Después de Francisco nos quedó a los jóvenes católicos una conexión muy fuerte con todo lo que es el Vaticano y lo que pasa ahí”, expresó.
Además, destacó un aspecto que vuelve todavía más especial esta visita: León XIV pertenece a la familia agustiniana, una referencia espiritual que comparten los jóvenes que viajaron desde Santa Fe y Salta.
“Desde Santa Fe pensamos que el Vaticano es lo más lejano que tenemos, pero poder tener estos espacios y, además, con un Papa agustiniano, hace que sintamos que es un lugar muy nuestro. Veíamos entrevistas de personas que ya tuvieron esta oportunidad y decían que era como estar un ratito en el cielo, estar lo más cerca de Jesús posible. Creo que eso es lo que venimos a buscar”, agregó.
La emoción por la llegada del Pontífice
Mientras en distintos puntos de la ciudad se vivía la llegada del Papa, los jóvenes siguieron el momento a través de una transmisión en YouTube. Aunque no estuvieron en el aeropuerto, compartieron la emoción con la misma intensidad.
“Estábamos todos juntos viéndolo, como en un cine, pero alentando como en la cancha. Había mucha alegría, un sentimiento muy efusivo. Para nosotros, el Papa León es Pedro, el apóstol Pedro, y eso tiene una fuerza espiritual muy grande”, relató Facundo.
La convocatoria también implicó viajes extensos. En el caso de Joaquín Molina, el recorrido comenzó en Salta el viernes y demandó casi 24 horas. Sin embargo, aseguró que el esfuerzo valía la pena.
“Es algo que vale la pena. Como decía el papa Francisco, y ahora con este legado del papa León, hay que jugar para adelante. Los jóvenes tenemos que pensar que hace 39 años que un Papa no venía a la Argentina. Juan Pablo II nos decía: 'Jóvenes, no tengan miedo de mirarlo a Jesús'. Creemos en eso”, sostuvo.
Para Molina, la visita representa una oportunidad para renovar el anuncio del Evangelio y compartir la experiencia con otros jóvenes. “Vale la pena viajar y llegar hasta Buenos Aires para poder verlo al Papa y compartir con amigos y hermanos en Cristo, con quienes compartimos una sola alma y un solo corazón, siempre mirando hacia Dios y hacia adelante, con Jesús como nuestro horizonte”, expresó.
Una estampita como mensaje de esperanza
Los jóvenes también llegaron con objetos religiosos que familiares y conocidos les confiaron para llevarse la bendición del Pontífice. En el caso de Joaquín, llevaron estampas del Señor y la Virgen del Milagro, patronos de Salta.
“Trajimos estampas para pedirle a Jesús que nos dé paz en nuestro país y que siempre podamos tenerlo presente en nuestra vida”, contó.
En ese sentido, planteó que uno de los desafíos de su generación es demostrar que los jóvenes siguen buscando respuestas en la fe y que tienen mucho para aportar a la sociedad.
“Hay una generación que se cree perdida y nosotros venimos a demostrar lo contrario: que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Queremos llevar ese mensaje a otros jóvenes y a otras personas por medio de algo tan simple como una estampita o un rosario. Es un pequeño gesto, un granito de mostaza que puede ayudar a que otros encuentren en Jesús un camino, un hogar y un refugio”, afirmó.
Con la emoción de la llegada todavía presente y la expectativa puesta en la misa, los jóvenes se preparaban para pasar la noche y comenzar temprano la caminata del día siguiente. No tenían todas las certezas sobre cómo sería la organización ni dónde podrían ubicarse, pero sí compartían una convicción: vivir la experiencia juntos.
“Todos vinimos a vivir este hito histórico como sea, como salga, pero con el corazón agustino, que es en comunidad. Sobre todo, queremos vivirlo juntos, con un solo alma y un solo corazón”, resumió Paulina.