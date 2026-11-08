Visita histórica

Jóvenes de Santa Fe y Salta llegaron para ver al papa León XIV: “Es como estar un ratito en el cielo”

Paulina Álvarez, María Emilia Cobelli y Facundo Fleury, de los Agustinos Recoletos de Santa Fe, junto a Joaquín Molina, de Salta, compartieron sus expectativas, la preparación espiritual y la emoción por la llegada del Pontífice.