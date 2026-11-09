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Cinco monjas sufrieron un vuelco en Buenos Aires camino a la misa del papa León XIV

Una falla en uno de los neumáticos provocó que la conductora perdiera el control de la camioneta. Dos de las ocupantes debieron ser trasladadas a un centro médico.

Las cinco ocupantes lograron salir de la camioneta por sus propios medios tras el vuelco.Las cinco ocupantes lograron salir de la camioneta por sus propios medios tras el vuelco.
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Cinco religiosas que viajaban desde Mendoza hacia la localidad bonaerense de Luján para participar de una misa encabezada por el papa León XIV protagonizaron un accidente vial el domingo. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 238, en jurisdicción de General Pinto.

Las mujeres se trasladaban en una Renault Kangoo cuando uno de los neumáticos del vehículo sufrió una rotura. Como consecuencia, la conductora perdió el control de la camioneta y terminó volcando, de acuerdo con la información proporcionada por la Zona Vial Operativa VIII de Junín.

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Cómo ocurrió el accidente

Según el parte policial, el desperfecto en uno de los neumáticos provocó que la conductora no pudiera mantener el control del rodado. Tras el vuelco, las cinco ocupantes consiguieron salir de la camioneta por sus propios medios.

En el vehículo viajaban Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orue. La Renault Kangoo era conducida por Silvia Susana Berronda.

El accidente ocurrió en General Pinto cuando las mujeres se dirigían hacia Luján.El accidente ocurrió en General Pinto cuando las mujeres se dirigían hacia Luján.

La salud de las cinco religiosas

Luego del accidente, las mujeres recibieron asistencia médica. Los profesionales constataron que todas presentaban politraumatismos, aunque ninguna sufrió lesiones de gravedad.

De todas maneras, dos de las religiosas debieron ser trasladadas a un centro médico para recibir atención.

Cómo quedó la investigación del vuelco

En el lugar trabajaron efectivos policiales de Coronel Granada y personal del Destacamento Vial de General Pinto, quienes participaron del operativo de tránsito y las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó a cargo del Destacamento de Coronel Granada, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de General Pinto.

Cuándo será la misa del papa León XIV en Luján

Las cinco religiosas se dirigían a Luján para participar de las actividades previstas durante el sexto viaje apostólico del papa León XIV.

En ese marco, el Sumo Pontífice encabezará una misa el miércoles 11 de noviembre, a las 10, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

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