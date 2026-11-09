Un joven yaguareté murió tras ser atropellado por una camioneta Volkswagen Amarok sobre la Ruta Provincial N° 6 de Corrientes, en cercanías del paraje Pago Redondo, en el tramo que conecta las localidades correntinas de Santa Rosa y Mburucuyá.
Una camioneta atropelló y mató a un yaguareté en la Ruta 6
El ejemplar fue embestido durante la noche en cercanías del paraje Pago Redondo. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro y determinar las responsabilidades del conductor involucrado.
Se trata del yaguareté Anguyá, un ejemplar macho de aproximadamente 2 años y 6 meses.
El hecho ocurrió durante la noche, cuando el vehículo embistió al felino mientras circulaba por la zona.
Intervención de Parques Nacionales
Durante las primeras horas de este lunes, efectivos del PRIAR (Policía Rural e Islas y Ambiental Rural) y agentes de Parques Nacionales acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre la presencia del animal a un costado de la ruta.
Al llegar al lugar, los efectivos hallaron muerto al ejemplar.
Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro y determinar las responsabilidades del conductor involucrado.
Peligro en las rutas correntinas
El episodio vuelve a poner en foco los riesgos que enfrentan los animales silvestres en los corredores viales de Corrientes. La presencia de fauna autóctona en zonas rurales requiere especial precaución por parte de quienes circulan, principalmente durante la noche y en sectores de baja visibilidad.
El yaguareté es una especie emblemática de la biodiversidad argentina y forma parte de los proyectos de conservación y recuperación de fauna silvestre en la región.