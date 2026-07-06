Nuevas imágenes de un yaguareté (Panthera onca) caminando tranquilamente por un sendero del Parque Nacional Iberá, en Corrientes, fueron difundidas recientemente y se suman a los múltiples registros de la especie que, afortunadamente, se lograron captar en los últimos tiempos.
Lograron filmar desde muy cerca a una yaguareté en Corrientes
"Sa’yju", la yaguareté filmada, es hija de Porá y nieta de Marihua, parte del esfuerzo por devolver la especie a Corrientes tras su extinción local.
Se trata del ejemplar hembra bautizado como "Sa’yju", cuyo nuevo registro en video fue obtenido por las cámaras del ambientalista Luis Martínez, quien compartió los videos en sus redes sociales.
Debido a la personalidad de este ejemplar, el logro es doble ya que "Sa’yju" es extremadamente esquiva y solo se deja descubrir por las cámaras trampa.
Fue registrada por primera vez en agosto de 2024 mientras exploraba nuevas áreas del área protegida, en el marco del proyecto de reintroducción de la especie en Corrientes.
El árbol genealógico de la yaguareté "Sa’yju"
Según explicó Martínez junto al video, Sa’yju es hija de la yaguareté Porá y hermana de Ombú. Además, es nieta de Marihua, que es hermana de Juruna.
Porá y su hermano Karai fueron los primeros en salir de los enormes corrales del Centro de Reintroducción de Yaguareté en el gran Parque Iberá.
Monumento natural
Declarada Monumento Natural Nacional (2001) -la máxima categoría de protección legal que otorga el Estado- la especie, actualmente categorizada como "amenazada", se había extinguido de la provincia a mediados del siglo XX debido a la caza, la modificación del ambiente y la pérdida de sus presas naturales.
"Pensar que hace apenas unos años hablar del regreso del yaguareté a Corrientes parecía un sueño lejano, casi una locura", recuerda Martínez y celebra que "Corrientes vuelve a ser tierra de yaguaretés. Y cada nuevo registro, cada huella y cada cachorro nacido en libertad nos recuerda que la esperanza también puede dejar marcas profundas en la naturaleza."