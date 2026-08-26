El Juzgado Federal N°2 de Formosa condenó a un hombre por perseguir y matar a un yaguareté y luego publicar imágenes del animal en redes sociales. El acusado admitió su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión en suspenso y una multa de $5 millones.
Formosa: condenaron a un hombre por matar a un yaguareté y mostrarlo en redes
El acusado reconoció su responsabilidad durante un juicio abreviado y recibió tres años de prisión en suspenso, además de una multa de $5 millones por el hecho ocurrido en 2022.
El hecho quedó registrado
El episodio ocurrió el 19 de diciembre de 2022. Ese día, Carlos Chagra publicó en sus redes sociales imágenes en las que mostraba que había encontrado huellas de un yaguareté. Tiempo después difundió otro video en el que afirmó haber matado al animal y mostró parte de su cuerpo.
La situación generó una investigación impulsada por la Fundación Red Yaguareté, que buscó determinar quién había cometido el hecho. Tras reunir información, la organización presentó una denuncia que permitió avanzar con una pesquisa en la provincia de Formosa.
El caso tuvo especial relevancia debido a que el yaguareté es una especie protegida y se encuentra en peligro de extinción.
La investigación y el juicio abreviado
En una primera instancia, Chagra negó ser la persona que aparecía en las grabaciones e incluso sostuvo que no se encontraba en el país cuando fueron realizadas.
Sin embargo, casi cuatro años después, su postura cambió durante el proceso judicial. En el marco de un juicio abreviado, llegó a un acuerdo con la Fiscalía, la defensa y las tres querellas que participaron del expediente: la Administración de Parques Nacionales, la Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa.
Durante el procedimiento, el acusado reconoció su responsabilidad por el hecho.
Tres años en suspenso y multa
Finalmente, el Juzgado Federal N°2 de Formosa condenó a Chagra a tres años de prisión en suspenso y estableció además una multa de $5 millones.
Para el tribunal también se tuvo en cuenta que el hecho involucró a una especie protegida y amenazada, además de la existencia de los registros audiovisuales que fueron difundidos públicamente.
La segunda condena por un caso similar
La sentencia representa la segunda condena en Argentina vinculada con el asesinato de un yaguareté.
El antecedente también tuvo lugar en Formosa. En ese caso, Walter Hugo Ponce de León, Viterman Ponce de León y Claudio Cisneros fueron condenados a dos años de prisión efectiva. Además, Máximo Cisneros, propietario del campo donde ocurrió aquel episodio, recibió una pena de dos años de prisión en suspenso.