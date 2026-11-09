El Gobierno de Santa Fe avanzó esta semana en la recuperación de bienes vinculados al delito al tomar posesión formal de dos propiedades —un lote con construcción en Funes y un terreno baldío en Alvear— en el marco de una causa por estafas y lavado de activos que sacudió al sur provincial.
Estafas inmobiliarias: la Provincia tomó posesión de propiedades en Funes y Alvear
Ya suman 25 los inmuebles decomisados por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).
Con estas incorporaciones, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) ya elevó a 25 el total de inmuebles decomisados en todo el territorio santafesino.
El operativo y las cifras oficiales fueron detallados por el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, quien explicó que la investigación judicial se originó a partir de un esquema de estafas inmobiliarias donde los responsables comercializaban propiedades que jamás eran entregadas a los compradores damnificados.
En el marco de esa misma causa, la Justicia también logró el decomiso de un bar en la ciudad de Rosario.
Fin social y resarcimiento
Desde el organismo provincial remarcaron el impacto positivo que genera la reconversión de estos bienes de origen ilícito en recursos económicos para la comunidad.
El subsecretario de la Aprad, Hernán Matich, recordó que el ente funciona de manera autárquica y se autofinancia a través de tres destinos principales para los fondos recaudados en subastas públicas: resarcir a las víctimas directas de los delitos investigados, sostener el funcionamiento operativo de la propia agencia (ya que no recibe partidas presupuestarias del Estado) y financiar políticas sociales y apoyar a instituciones de bien común (clubes de barrio y escuelas, por ejemplo).
Según detalló, ya se concretaron alrededor de 100 entregas y donaciones de este tipo.
Remates millonarios
La política de persecución y desarticulación de patrimonios delictivos exhibe números contundentes. En la última subasta pública realizada el pasado 16 de octubre, la Provincia recaudó un total de $ 1.645.810.000.
Sumando este resultado a los seis remates organizados durante la actual gestión, el acumulado superó los $ 6.600 millones.
Desde la Aprad destacaron además la magnitud de algunos de los bienes recuperados: por ejemplo, uno de los inmuebles incautados en la ciudad de Rosario cuenta con 27 departamentos, lo que eleva el número total de unidades habitacionales y comerciales recuperadas a más de 50, transformando lo que antes era "caja negra" del delito en fondos para reparar a la sociedad.