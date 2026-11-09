Un ascensor de un edificio ubicado en Belgrano 4744, entre Luciano Torrent y José María Gutiérrez, en inmediaciones del Parque Federal de Santa Fe, cayó hasta el subsuelo el domingo por la noche con varias personas en su interior, entre ellas dos menores de edad.
Frente al Parque Federal: un ascensor cayó con varias personas en su interior
El elevador de un edificio, ubicado sobre calle Belgrano al 4700, terminó en el subsuelo y provocó un importante operativo de emergencia. Dos adultos sufrieron fracturas expuestas y entre los ocupantes había dos menores, uno de ellos de apenas dos años, que también resultaron heridos. Estos últimos fueron trasladados al hospital de Niños. En tanto los mayores fueron llevados al hospital Cullen.
El hecho se registró alrededor de las 22.20 y motivó la intervención de personal policial, bomberos zapadores y servicios de emergencia. La primera alerta ingresó al sistema 911, cuando un vecino solicitó asistencia e informó sobre la caída del elevador y la posibilidad de que hubiera personas atrapadas.
En cuanto a la altura desde la que se produjo la caída, las primeras versiones presentan diferencias. Mientras algunas indican que el ascensor se encontraba en el noveno piso, otras señalan que habría partido desde el sexto. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre este punto.
Rescate y traslados a los hospitales
Los primeros en llegar a la escena fueron los Bomberos Zapadores quienes, como primera medida, decidieron desbloquear la puerta del ascensor mediante la utilización de una llave triangular de ascensor para emergencias.
Luego se procedió a extraer a la totalidad de las personas del interior del mismo, mediante las utilización de collarines cervicales y tablas espinales, para ir siendo recibidos por personal de Cobem y Sies 107 que iban arribando al lugar y realizarles sus primeras atenciones.
En cuanto a las personas involucradas se encontraban el señor V. J. C de 76 años, V. F. de 35 años, V. B. de 2 años, V. B.de 10 años, V. A. de 43 años, pudiendo hacer referencias que estas personas se encontraban conscientes, con capacidad de movimiento y desplazamiento autónomo, refiriendo haber sufrido golpes durante el incidente.
En tanto que la señora R. C. de 37 años manifestaba fuerte dolencia en sus miembros inferiores imposibilitada a moverse, la señora V.A. de 40 años se observaba con fractura en su tobillo izquierdo y la señora A. B. de 69 años presentaba fractura expuesta en su tobillo izquierdo.
Los adultos fueron trasladados al hospital Cullen. Por su parte, los dos menores, entre ellos un niño de dos años, fueron trasladados al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia para su evaluación y atención médica.
En el operativo intervinieron efectivos policiales del Comando Radioeléctrico, personal del Cobem y unidades sanitarias del Sies 107, y Bomberos Zapadores que realizaron las tareas de asistencia y traslado de los ocupantes.
Investigan las causas de la caída
De acuerdo con los primeros datos, el ascensor descendió hasta el subsuelo del edificio hasta hacer tope con la base de la fosa donde se produjo el impacto.
Hasta el momento no se informaron oficialmente las causas del incidente ni se precisó desde qué piso comenzó la caída.
La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho, el funcionamiento del mecanismo y las condiciones del elevador al momento del episodio.
El saldo informado hasta el momento es de personas adultas trasladadas a centros de salud, dos de ellas con fracturas expuestas y dos menores llevados al hospital de Niños.
Se aguarda información oficial sobre la evolución de los pacientes y las causas del incidente.