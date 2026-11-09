Drama en Santa Fe

Frente al Parque Federal: un ascensor cayó con varias personas en su interior

El elevador de un edificio, ubicado sobre calle Belgrano al 4700, terminó en el subsuelo y provocó un importante operativo de emergencia. Dos adultos sufrieron fracturas expuestas y entre los ocupantes había dos menores, uno de ellos de apenas dos años, que también resultaron heridos. Estos últimos fueron trasladados al hospital de Niños. En tanto los mayores fueron llevados al hospital Cullen.