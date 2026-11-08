Microtráfico en Santa Fe

“De las diez bandas narcocriminales más importantes de la ciudad no queda ninguna”, aseguró Galfrascoli

Rolando Galfrascoli, director de Análisis Criminal de la provincia, aseguró que las organizaciones más poderosas que operaban en la capital provincial fueron desarticuladas mediante un plan de persecución penal coordinado con la Justicia Federal. Sin embargo, advirtió que todavía queda pendiente avanzar sobre las estructuras intermedias que transportan y distribuyen los estupefacientes.