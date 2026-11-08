La Justicia federal investiga comunicaciones internas de Sur Finanzas que habrían buscado eliminar registros informáticos y físicos antes de los allanamientos. Los mensajes involucran a empleadas, asesoras y personal de sistemas de la firma de Ariel Vallejo, vinculada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Sur Finanzas: investigan órdenes para borrar cámaras y registros antes de los allanamientos
El expediente reúne chats sobre la eliminación de archivos, el retiro de efectivo y el traslado de vehículos. Desde el entorno de Ariel Vallejo negaron que hubiera ordenado destruir pruebas.
Para el juez Tomás Rodríguez Ponte, esos intercambios integrarían un presunto “protocolo” de obstrucción, considerado en el procesamiento del financista. Fuentes cercanas a Vallejo negaron que hubiera impartido órdenes para destruir evidencias, de acuerdo con la reconstrucción publicada por La Nación.
Los mensajes bajo sospecha
La actividad interna se intensificó durante la madrugada del allanamiento. Según la reconstrucción judicial, a la 1:33 la secretaria personal de Vallejo, Daniela Sánchez, indicó que retiraran temprano las ganancias acumuladas. A las 2:57, ordenó a un colaborador “borrar todas las cámaras”.
En ese intervalo, Susana Hoffman, asesora en normativa del Banco Central, pidió al área de sistemas ingresar a las computadoras de los cajeros para desconectar programas. En su declaración sostuvo que buscaba quitar aplicaciones personales no permitidas, como WhatsApp o Instagram. El juzgado cuestionó el horario del pedido.
El expediente también describe retiros de efectivo en las sucursales de Adrogué Chico y Banfield, donde habrían dejado sumas pequeñas para aparentar actividad habitual. Además, señala que Juan Ramón Cervín, identificado como portavalor, coordinó el traslado y ocultamiento de tres camionetas de la empresa.
Los descargos de los involucrados
Otra comunicación atribuida a Nahiara Gamarra, también secretaria de Vallejo, incluye un pedido a un técnico para “limpiar bien” su computadora, acompañado por la indicación “borrá todo, sí”. La Justicia analiza ese intercambio junto con las acciones posteriores a los primeros procedimientos.
En sus descargos, las secretarias y la cajera rechazaron las acusaciones y afirmaron que no intervenían en decisiones financieras u operativas. Cervín, por su parte, sostuvo que desconocía que el movimiento de los vehículos pudiera constituir una maniobra de obstrucción judicial.
La pesquisa sobre las operaciones
La investigación también alcanza a la casa de cambio Centro de Inversiones Concordia. La fiscalía y el juzgado sospechan que vendió dólares en el mercado paralelo a terceros no autorizados. En 2022 registró ingresos por $4.040.114.708, frente a ventas declaradas por $2.440.801.851.
La hipótesis judicial considera esas operaciones como el posible delito precedente del lavado de activos. Vallejo negó la existencia de una red y defendió la legitimidad de su actividad durante el cepo cambiario. Actualmente cumple prisión domiciliaria.
El juez aguarda un informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo). El análisis apunta a reconstruir los flujos contables y los préstamos o patrocinios que vincularon a Sur Finanzas con distintos clubes de fútbol.