La investigación sobre las operaciones de Sur Finanzas sumó este lunes allanamientos en dos entidades bancarias del centro porteño. La Justicia buscó documentación sobre el respaldo financiero que recibían la empresa y su titular, Ariel Vallejo, acusado de lavado de dinero y asociación ilícita.
Sur Finanzas: buscan en dos bancos documentación sobre el respaldo a Ariel Vallejo
La Justicia federal de Lomas de Zamora ordenó operativos en el Industrial y el Hipotecario este lunes. El empresario permanece detenido por incumplir medidas judiciales.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte. Según fuentes judiciales citadas por Clarín, se realizaron en las sedes del Banco Industrial, en avenida Santa Fe al 800, y del Banco Hipotecario, en Reconquista al 100.
El objetivo fue reunir información sobre la participación de ambas entidades en las operaciones bajo análisis. Los allanamientos se produjeron diez días después de la detención de Vallejo, dispuesta por el magistrado ante el incumplimiento de las condiciones que le permitían transitar el proceso en libertad.
Los vínculos con el fútbol
Una parte de la causa examina los contratos de patrocinio y financiación que Sur Finanzas firmó con distintos clubes del fútbol argentino. En el marco de esa investigación ya se realizaron allanamientos en 18 instituciones deportivas y en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Vallejo mantiene una relación cercana con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. “Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación”, había declarado el empresario en 2023 sobre su actividad en ese ámbito.
Junto con la orden de detención del financista, Rodríguez Ponte citó a indagatoria a otras 21 personas y a 17 sociedades vinculadas con la estructura investigada. La causa busca establecer las responsabilidades por las presuntas maniobras de lavado y asociación ilícita.
Los motivos de la detención
El juez revocó la libertad de Vallejo después de determinar que no había cumplido con varias obligaciones. Entre ellas figuraban la presentación durante los primeros días de cada mes ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal y la comunicación de cualquier cambio de domicilio.
El magistrado también señaló el incumplimiento de la orden de entregar una serie de vehículos embargados en el expediente. Al evaluar esas conductas en conjunto, consideró que existía un riesgo concreto de fuga y dispuso que el empresario permaneciera detenido.
Tras su arresto, la defensa solicitó la excarcelación o, como alternativa, la prisión domiciliaria. Rodríguez Ponte rechazó ambos pedidos en una resolución dictada la semana pasada, en la que sostuvo que los incumplimientos del imputado justificaban la revocación de su libertad.