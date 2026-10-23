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Causa por presunto lavado

Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y financista cercano a Chiqui Tapia

El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte revocó su excarcelación al considerar que existían riesgos procesales. También amplió las imputaciones contra otras personas y empresas.

Ariel Vallejo es investigado como presunto responsable de una estructura financiera vinculada con Sur Finanzas.Ariel Vallejo es investigado como presunto responsable de una estructura financiera vinculada con Sur Finanzas.
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La Justicia federal ordenó este viernes la detención de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y empresario vinculado al ambiente de la AFA, en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y evasión tributaria.

La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien revocó la excarcelación del financista tras considerar que existían “riesgos procesales concretos” y que había incumplido las condiciones impuestas para mantener su libertad.

Por qué ordenaron su detención

Según la resolución, Vallejo debía presentarse todos los meses ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y poner a disposición de la Justicia vehículos que habían quedado bajo su custodia. El magistrado determinó que no cumplió con esas obligaciones.

Ariel Vallejo es investigado como presunto responsable de una estructura financiera vinculada con Sur Finanzas.Ariel Vallejo es investigado como presunto responsable de una estructura financiera vinculada con Sur Finanzas.

La Justicia tampoco logró ubicarlo en los domicilios que había informado. En uno de ellos, la seguridad del barrio cerrado indicó que ya no residía allí desde hacía aproximadamente un año, mientras que tampoco fue encontrado posteriormente en una vivienda de Banfield declarada como su residencia.

Qué investiga la causa

La hipótesis judicial sostiene que entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 habría funcionado una estructura integrada por distintas sociedades destinada a dar apariencia legal a fondos de presunto origen ilícito.

La pesquisa analiza operaciones cambiarias, movimientos a través de cuentas bancarias y de la billetera virtual Sur Finanzas PSP, además de compras de inmuebles y vehículos. Según el expediente, el perjuicio fiscal investigado supera los $12.700 millones y los reclamos estimados por ARCA exceden los $23.000 millones.

Ariel Vallejo junto al "Chiqui" TapiaAriel Vallejo junto al "Chiqui" Tapia

Más personas y empresas citadas

Rodríguez Ponte también ordenó ampliar las declaraciones indagatorias de 16 personas que ya estaban imputadas y convocó por primera vez a otras cinco. Entre los investigados se encuentra Graciela Beatriz Vallejo, madre del empresario.

Además, fueron citadas 17 sociedades vinculadas al grupo para responder como personas jurídicas. Las nuevas medidas surgieron a partir de informes de ARCA, el Banco Central y COELSA, junto con documentación secuestrada en allanamientos realizados durante diciembre de 2025.

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Claudio "Chiqui" Tapia
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