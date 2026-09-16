El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Claudio “Chiqui” Tapia en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
Lijo habilitó el acceso a datos fiscales y bancarios de Chiqui Tapia
El titular de la AFA está bajo análisis por un supuesto crecimiento de bienes del 1.000% entre 2017 y 2024. La fiscalía pidió reconstruir cuentas, propiedades, sociedades e ingresos.
El magistrado hizo lugar a una serie de medidas solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca reconstruir la evolución económica del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino durante el período comprendido entre 2017 y 2024.
El origen de la causa
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia.
La presentación sostiene que el dirigente registró un incremento de aproximadamente el 1.000% en sus bienes mientras desarrollaba funciones dentro de la CEAMSE.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en 2017 Tapia había declarado cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo.
Los números declarados en 2024
En su declaración jurada de 2024, en cambio, informó más de $1.002 millones depositados en diferentes cuentas bancarias y más de $39 millones en efectivo.
También declaró US$246.206 en una caja de ahorro.
La denuncia puso además el foco sobre sus ingresos. Según la documentación citada en el expediente, Tapia informó $100.233.144 anuales por su actividad en la CEAMSE y $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL.
Qué información pidió la Justicia
A partir del levantamiento de los secretos fiscal y bancario se buscarán datos sobre cuentas, inmuebles, participaciones societarias y otros activos relacionados con Tapia durante los años investigados.
Las medidas alcanzarán también vehículos, embarcaciones y aeronaves que estén o hayan estado vinculados al dirigente.
Además, se solicitará información sobre movimientos migratorios, antecedentes laborales, remuneraciones y los cargos y pagos percibidos desde la CONMEBOL.
El informe que busca elaborar la fiscalía
La investigación también buscará determinar si existen reportes de operaciones sospechosas relacionados con el presidente de la AFA.
Con la documentación reunida, la fiscalía pretende elaborar un informe económico y financiero que permita comparar los bienes registrados por Tapia con sus ingresos declarados.
El análisis servirá para determinar si existe correspondencia entre ambos elementos y si corresponde avanzar con nuevas medidas de prueba dentro del expediente.
Su recorrido en la CEAMSE
Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente de la empresa estatal.
En 2024 pasó a ocupar la presidencia del organismo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
El expediente se inició originalmente en la Justicia porteña, aunque posteriormente se produjo una disputa de competencia por el carácter interjurisdiccional de la CEAMSE, integrada por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.