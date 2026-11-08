La mañana del domingo comenzó con un importante operativo policial sobre la Ruta Nacional 11, en jurisdicción de Sauce Viejo. Cerca de las 8, una motocicleta colisionó violentamente contra la parte trasera de una camioneta que circulaba con un tráiler destinado al traslado de embarcaciones. El conductor del rodado menor terminó sobre la calzada y debió ser hospitalizado.
Motociclista herido tras choque con una camioneta en Sauce Viejo
El accidente ocurrió este domingo, cerca de las 8, sobre la Ruta Nacional 11, frente al predio de un club de rugby y en el acceso a una guardería náutica. El conductor de la moto sufrió lesiones graves y fue trasladado al hospital Cullen. El siniestro obligó a interrumpir la circulación en ambas manos de la carretera.
El episodio se produjo frente al predio deportivo de un conocido club de rugby, a la altura del kilómetro 452, en un sector donde funcionan además instalaciones vinculadas a la actividad náutica.
Por motivos que todavía no fueron establecidos, el motociclista no habría logrado evitar el impacto contra la parte posterior de la camioneta. La violencia de la colisión provocó que perdiera el control de su vehículo y cayera sobre el pavimento.
Como consecuencia del siniestro, sufrió distintas lesiones que motivaron su traslado al hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe, donde quedó bajo atención médica.
Operativo vial
La escena obligó a desplegar un operativo de prevención y seguridad vial. Efectivos policiales de la zona trabajaron en el lugar para ordenar la situación y preservar el sector, mientras se aguardaba la intervención de los especialistas encargados de las pericias.
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) debía realizar las tareas correspondientes para establecer cómo se produjo el choque y determinar las circunstancias que derivaron en la colisión.
Tránsito interrumpido
El procedimiento tuvo consecuencias directas sobre la circulación vehicular. Debido a la necesidad de preservar la escena y permitir el trabajo de los investigadores, el tránsito quedó interrumpido en ambas manos de la Ruta Nacional 11.
La restricción se mantuvo durante aproximadamente una hora y media. Recién cerca de las 9.30, una vez concluidas las actuaciones en el lugar, la circulación recuperó su ritmo habitual.
Por el momento, las circunstancias precisas del accidente permanecen bajo investigación.