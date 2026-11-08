En ruta 11

Motociclista herido tras choque con una camioneta en Sauce Viejo

El accidente ocurrió este domingo, cerca de las 8, sobre la Ruta Nacional 11, frente al predio de un club de rugby y en el acceso a una guardería náutica. El conductor de la moto sufrió lesiones graves y fue trasladado al hospital Cullen. El siniestro obligó a interrumpir la circulación en ambas manos de la carretera.