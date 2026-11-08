Investigación

Una mujer santafesina y su hijo de 6 años murieron en un río de Córdoba: qué se sabe

Las víctimas eran oriundas de Roldán, Santa Fe, y habían viajado a las sierras cordobesas para visitar a familiares. El cuerpo de la mujer fue encontrado el viernes y el del niño apareció al día siguiente, luego de un operativo de búsqueda. La Justicia investiga las circunstancias de ambas muertes.