Una mujer de 39 años y su hijo de 6 fueron encontrados sin vida en el río Cosquín, en la localidad de Santa María de Punilla, provincia de Córdoba.
Una mujer santafesina y su hijo de 6 años murieron en un río de Córdoba: qué se sabe
Las víctimas eran oriundas de Roldán, Santa Fe, y habían viajado a las sierras cordobesas para visitar a familiares. El cuerpo de la mujer fue encontrado el viernes y el del niño apareció al día siguiente, luego de un operativo de búsqueda. La Justicia investiga las circunstancias de ambas muertes.
El informe preliminar de la autopsia determinó que la madre murió por asfixia por inmersión, mientras que todavía se aguardan los resultados de los estudios forenses para establecer la causa del fallecimiento del menor.
Las víctimas fueron identificadas como Noelia Rocío Sánchez y Benicio Sánchez, ambos oriundos de Roldán, en la provincia de Santa Fe. Habían viajado a las sierras cordobesas para pasar unos días en la casa de familiares.
El caso quedó bajo investigación judicial para determinar cómo llegaron al curso de agua y qué ocurrió antes de sus muertes.
Cómo fue el operativo de búsqueda en el río Cosquín
El primer hallazgo se produjo el viernes 6 de noviembre, alrededor de las 15.30, en inmediaciones del balneario La Pasarela, ubicado en el barrio Villa Caeiro, en Santa María de Punilla.
Personal policial y equipos de rescate encontraron el cuerpo de la mujer en el agua. Durante las primeras actuaciones, los investigadores revisaron sus pertenencias y encontraron objetos y documentación que correspondían a su hijo.
Ese dato permitió advertir que el niño también podía encontrarse en la zona del río, por lo que se organizó un operativo para localizarlo. La búsqueda estuvo a cargo de efectivos de la Policía de Córdoba y personal especializado en rescates acuáticos.
Las tareas de rastrillaje se extendieron durante varias horas y comprendieron distintos sectores del cauce y sus inmediaciones.
Finalmente, el sábado 7 de noviembre, cerca de las 9.30, los rescatistas encontraron el cuerpo de Benicio. El hallazgo se produjo después de una intensa búsqueda que se había iniciado tras la recuperación del cuerpo de su madre.
La confirmación de ambas muertes generó repercusiones en Santa Fe, de donde eran oriundos la mujer y el niño.
Qué reveló la autopsia y cómo sigue la investigación
Uno de los primeros resultados de la investigación surgió de las pericias forenses realizadas sobre el cuerpo de Noelia Rocío Sánchez. El informe preliminar de la autopsia estableció que la mujer falleció por asfixia por inmersión.
En el caso del niño, al momento de conocerse la información todavía se aguardaban los resultados de la autopsia para determinar las causas de su muerte. Por ese motivo, los investigadores no contaban con una conclusión definitiva sobre las circunstancias del fallecimiento de ambos.
La causa está a cargo de la Fiscalía de Fuero Múltiple N.º 2 de Cosquín, encabezada por la fiscal Silvana Pen, que lleva adelante las actuaciones para reconstruir lo sucedido.
Entre los principales interrogantes que busca responder la investigación se encuentran las circunstancias en las que madre e hijo ingresaron al río, el tiempo que permanecieron en el agua y qué ocurrió antes de que fueran encontrados.
Por el momento, no se difundieron conclusiones definitivas sobre la secuencia del episodio. La Justicia espera completar los estudios forenses y reunir los elementos necesarios para establecer cómo se produjeron las dos muertes.
Mientras continúan las actuaciones, el resultado preliminar de la autopsia de la mujer constituye el primer dato confirmado sobre las causas del hecho. La investigación deberá determinar también qué sucedió con el niño y si existen otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido en el río Cosquín.