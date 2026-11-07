Una mujer dormía en su casa de Comodoro Rivadavia cuando el teléfono celular que había dejado conectado al cargador explotó y desató un incendio. La propietaria logró salir ilesa, aunque el fuego provocó daños materiales en la vivienda.
Un celular explotó mientras cargaba y provocó un incendio en Comodoro Rivadavia
La propietaria descansaba cuando se produjo el estallido y las llamas comenzaron a propagarse por el inmueble. Bomberos Voluntarios intervinieron para controlar la situación y evitar que hubiera personas heridas.
El episodio ocurrió el jueves por la tarde en una propiedad del barrio LU4 y requirió la intervención de Bomberos Voluntarios y efectivos policiales.
Cómo comenzó el incendio en la vivienda
El hecho se registró alrededor de las 17 en una casa ubicada sobre la calle Mariquita Sánchez al 600. Personal de la Seccional Tercera acudió al lugar luego de recibir un aviso del cuartel de Bomberos Voluntarios.
Según relató la mujer, estaba durmiendo cuando el celular que había dejado conectado para cargar explotó. El dispositivo habría originado un foco ígneo que luego se propagó dentro de la propiedad.
La intervención de los bomberos
Cuando los efectivos policiales llegaron a la vivienda, los bomberos ya estaban trabajando para controlar las llamas.
Minutos después, los voluntarios consiguieron extinguir el fuego y evitar que el episodio dejara personas heridas.
La propietaria no sufrió lesiones y manifestó que no necesitaba recibir asistencia médica. Sin embargo, el incendio ocasionó daños materiales en el inmueble.
Cómo evitar el sobrecalentamiento
Para reducir los riesgos durante la carga de teléfonos y otros dispositivos electrónicos, se recomienda utilizar cargadores originales o debidamente homologados.
También es importante elegir un lugar fresco y ventilado para recargar la batería. El celular no debe quedar cubierto por mantas, almohadones u otros elementos que dificulten la disipación del calor.
Por último, se aconseja mantener los dispositivos alejados de fuentes de calor, como estufas y equipos de calefacción, y evitar dejarlos expuestos directamente a los rayos del sol.