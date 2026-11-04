Un impactante incendio se registró durante la mañana de este miércoles en la ciudad de Corrientes, donde cuatro camiones cisterna que transportaban combustible se prendieron fuego en las inmediaciones de una estación de servicio. El episodio generó alarma entre los vecinos, que reportaron varias explosiones y observaron una importante columna de humo en la zona.
4 camiones cisterna explotaron cerca de una estación de servicio en Corrientes
El episodio ocurrió en la zona de Ruta Nacional 12 y calle Cuba. Los vecinos escucharon detonaciones y se desplegó un importante operativo de bomberos. Las llamas fueron controladas y no hubo heridos.
El siniestro ocurrió en la colectora de la Ruta Nacional 12 y calle Cuba, en cercanías de una estación de servicio Axion. La magnitud del fuego obligó a desplegar un operativo de emergencia con dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal policial y agentes de Tránsito.
Las primeras alertas llegaron a partir de los llamados de vecinos que escucharon detonaciones provenientes del sector donde se encontraban estacionados los vehículos de carga. La presencia de combustible en los camiones aumentó la preocupación por el riesgo de propagación de las llamas.
Fuego controlado
Los bomberos trabajaron intensamente para contener el incendio que afectó a los cuatro camiones cisterna. Las tareas permitieron controlar el avance del fuego y evitar que el episodio tuviera consecuencias mayores.
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Corrientes difundió imágenes del operativo y confirmó que las llamas habían sido controladas. En los registros se puede observar la intervención de las dotaciones y las consecuencias que dejó el fuego sobre los vehículos.
Ante la magnitud del siniestro, también se solicitó la presencia del servicio de emergencias 107, mientras efectivos policiales y personal de Tránsito colaboraban con el procedimiento.
A pesar de la espectacularidad de las imágenes y de las explosiones reportadas por los vecinos, hasta el momento no se informaron personas heridas. Los daños registrados fueron materiales y afectaron a los vehículos involucrados.
La situación generó preocupación por la cercanía de los camiones con una estación de servicio, debido al tipo de carga que transportaban y a la posibilidad de que el fuego alcanzara otras instalaciones.
Operativo en Ruta 12
El incendio provocó complicaciones en la circulación vehicular sobre la Ruta Nacional 12 y sus accesos. Como medida preventiva, el tránsito permaneció interrumpido en el sector mientras se desarrollaban las tareas de los equipos de emergencia.
La presencia de los vehículos afectados y el despliegue de las dotaciones obligaron a mantener despejada el área de trabajo. De esta manera, los equipos pudieron avanzar con las tareas de extinción y controlar posibles focos que representaran un nuevo riesgo.
La zona permaneció bajo intervención de las autoridades, que trabajaron para asegurar el lugar y evaluar las consecuencias del episodio.
Por el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego. Las circunstancias del incendio son materia de investigación y se aguardan precisiones sobre cómo comenzó el siniestro que terminó con cuatro camiones cisterna afectados.