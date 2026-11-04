Un episodio insólito se registró en la frontera entre Argentina y Brasil, luego de que una adolescente de 14 años que era buscada en Corrientes lograra cruzar caminando el puente internacional que une Santo Tomé con la ciudad brasileña de São Borja, sin ser detectada por los controles migratorios de ninguno de los dos países.
Insólito: cruzó caminando a Brasil sin pasar por Migraciones y la encontraron en la casa de su madre
La adolescente de 14 años era buscada en Santo Tomé (Corrientes). Atravesó a pie el puente internacional junto a tres personas y fue localizada en São Borja, del otro lado de la frontera.
La menor fue localizada el sábado en territorio brasileño, después de que el análisis de las cámaras de seguridad permitiera reconstruir su recorrido. Finalmente, una comisión policial la encontró en la casa de su madre, donde permanece mientras se define su situación judicial.
El caso generó preocupación por las circunstancias en las que se produjo el cruce fronterizo. Según fuentes vinculadas a la investigación, la adolescente habría atravesado el paso internacional acompañada por su hermano mayor de edad y dos amigos, sin ser interceptada por personal de Migraciones, Aduana o Gendarmería.
La joven se encontraba bajo tutela del Estado provincial y dependía de un hogar ubicado en Corrientes capital. Sin embargo, estaba en Santo Tomé como parte de un proceso de externación.
Una búsqueda inesperada
La secuencia comenzó el viernes pasado, cuando la adolescente se ausentó de la institución educativa a la que concurría en Santo Tomé. Ante la falta de información sobre su paradero, se radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer y se activó un pedido de búsqueda.
Con el avance de las averiguaciones, los investigadores establecieron que la menor ya no estaba en territorio argentino. El análisis de las cámaras de seguridad permitió orientar las tareas hacia el paso internacional que conecta Santo Tomé con São Borja.
De acuerdo con las fuentes del caso, el cruce se habría realizado a pie durante la noche del viernes. Lo llamativo fue que la adolescente y las otras tres personas que la acompañaban habrían pasado sin ser advertidas por los organismos encargados de los controles fronterizos.
El sábado por la tarde, las tareas de investigación permitieron localizarla en la ciudad brasileña. Horas después, una comisión policial llegó hasta el domicilio de su madre y confirmó que la adolescente se encontraba allí.
Qué pasará ahora
El hallazgo abrió una nueva instancia judicial, ya que la joven se encuentra en otro país y su eventual regreso a la Argentina no puede concretarse de manera automática.
La jueza de Familia que interviene en el caso deberá evaluar los pasos legales para gestionar su restitución. Para ello, sería necesario realizar un pedido formal ante las autoridades judiciales brasileñas y la Embajada argentina.
No obstante, entre las alternativas que se analizan también aparece la posibilidad de que se formalice su permanencia en Brasil, donde reside parte de su familia materna.
Otro de los aspectos que generó interrogantes es la falta de detección del cruce, pese a que existía un pedido de búsqueda vigente en la Argentina. Hasta el momento, los organismos nacionales vinculados al funcionamiento del paso fronterizo no habían difundido información oficial sobre lo ocurrido.
El episodio volvió a poner bajo la lupa los controles en el puente internacional Santo Tomé-São Borja, una conexión fronteriza utilizada diariamente para el tránsito entre ambos países.