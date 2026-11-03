Un violento accidente de tránsito ocurrido en Florianópolis, Brasil, quedó registrado en un video que muestra el momento en que un Renault Kwid vuelca varias veces sobre el cantero central de una avenida. El siniestro involucró a un Porsche blanco, cuyo conductor escapó del lugar sin detenerse a asistir a los ocupantes del otro vehículo.
Impresionante choque y vuelco en la Beira Mar de Florianópolis
El impacto ocurrió en la transitada y pintorezca avenida. Dos mujeres y un hombre, de unos 60 años, debieron ser rescatados por los bomberos. Una de las víctimas sufrió una fractura.
El episodio se produjo durante la tarde del domingo 1 de noviembre sobre la avenida Beira-Mar Norte, en el barrio Agronômica, una de las principales arterias de la capital del estado de Santa Catarina.
Como consecuencia del impacto, el Renault Kwid perdió estabilidad, dio varios tumbos y terminó volcado de costado sobre el cantero central. En su interior viajaban tres personas, dos mujeres y un hombre, todos de aproximadamente 60 años.
Las imágenes captadas por la cámara de un automóvil que circulaba por la mano contraria muestran la secuencia del vuelco. Mientras el Kwid termina sobre el cantero, el Porsche blanco continúa su marcha por la avenida, sin detenerse para asistir a las víctimas.
Según los primeros datos difundidos sobre el caso, el vehículo de alta gama habría impactado desde atrás al Renault. El conductor todavía no había sido identificado al momento de las primeras publicaciones periodísticas.
Rescate complejo
El accidente ocurrió en las inmediaciones de una academia del barrio Agronômica. Tras recibir el aviso, el Cuerpo de Bomberos Militar de Santa Catarina desplegó un operativo de rescate para asistir a las tres personas que habían quedado atrapadas dentro del automóvil.
La posición en la que terminó el Renault y los daños provocados por el vuelco dificultaron la extracción de sus ocupantes. Por ese motivo, los rescatistas debieron realizar una maniobra de desencarcelamiento que incluyó el rebatimiento del techo del vehículo.
En el procedimiento participaron cuatro móviles de los bomberos, entre unidades de rescate, combate y ambulancias. También intervinieron efectivos de la Policía Militar de Santa Catarina y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu).
Las tres personas presentaban distintas lesiones como consecuencia del impacto. Una de ellas sufrió una fractura en una de sus piernas, mientras que los otros ocupantes también requirieron asistencia médica.
Después de recibir las primeras atenciones en el lugar, las víctimas fueron trasladadas en ambulancias del cuerpo de bomberos y del Samu al Hospital Governador Celso Ramos, en Florianópolis.
Investigan la fuga
La participación del Porsche quedó expuesta a partir de las imágenes que registraron el momento del vuelco y de los testimonios difundidos después del episodio.
El concejal Ricardo Pastrana, del Partido Social Democrático (PSD), compartió información sobre el accidente y señaló que el conductor del vehículo blanco habría circulado de manera imprudente desde las inmediaciones del Shopping Beira-Mar.
De acuerdo con ese relato, el impacto contra el Renault Kwid se produjo poco después de pasar por el sector del trapiche, sobre la avenida costera.
Por su parte, el informe de los bomberos confirmó que el siniestro involucró a dos automóviles y que uno de ellos abandonó el lugar antes de la llegada de los equipos de emergencia.
Hasta las últimas informaciones disponibles, no se había comunicado oficialmente la identidad del conductor que escapó ni se habían precisado las circunstancias completas de la colisión.