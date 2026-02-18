Choque en Brasil dejó a una argentina fallecida y a sus dos hijas graves

Una mujer oriunda de Corrientes perdió la vida tras un choque frontal en una ruta brasileña, mientras que sus dos hijas adolescentes permanecen internadas en estado crítico. El siniestro ocurrió en una zona del estado de Santa Catarina.
Una familia que viajaba por una ruta de Santa Catarina quedó atravesada por la tragedia tras un violento impacto frontal que terminó con una víctima fatal y dejó a dos jóvenes internadas en terapia intensiva.
El hecho sucedió el sábado por la tarde sobre la ruta BR-282, a la altura de la localidad de Rancho Quemado, en el sur de Brasil. Por causas que aún investiga la policía brasileña, el Toyota Corolla en el que viajaba la familia argentina impactó de frente contra otro vehículo con patente local.
La violencia del choque provocó destrozos totales en el automóvil y dejó a sus ocupantes gravemente heridos.
La víctima fatal fue identificada como Mayra Eliana Cardozo, de 39 años, quien falleció prácticamente en el acto debido a la magnitud del impacto. En el mismo vehículo viajaba su pareja, Pedro Sebastián Fader, que quedó atrapado entre los hierros y debió ser rescatado por los bomberos. Posteriormente fue trasladado de urgencia en un helicóptero sanitario.
La situación más delicada es la de las hijas de la pareja, de 15 y 17 años. Ambas se encontraban en el asiento trasero y sufrieron traumatismos severos, fracturas múltiples y lesiones craneales. Según los últimos partes médicos, continúan internadas en terapia intensiva, con pronóstico reservado, bajo estricta observación del equipo de salud.
El escenario del accidente fue desolador. El vehículo de la familia quedó completamente destruido sobre la banquina, contra un muro de piedras. La Policía Federal de Carreteras debió interrumpir el tránsito durante varias horas para permitir el trabajo coordinado de los bomberos, cuatro ambulancias y el helicóptero de rescate que evacuó a los heridos de mayor gravedad.
Las tareas de auxilio se extendieron durante buena parte de la tarde y la noche, mientras se aseguraba la zona y se retiraban los vehículos involucrados para realizar las pericias correspondientes que permitan determinar la mecánica del choque.
La noticia generó una profunda conmoción en la provincia de Corrientes y especialmente en Paso de la Patria, lugar de origen de la familia. A través de las redes sociales, amigos y allegados impulsaron cadenas de oración y mensajes de apoyo, con la esperanza de una pronta recuperación de las adolescentes.
En paralelo, el Consulado argentino en Florianópolis trabaja junto al gobierno correntino para asistir a los familiares. Las gestiones incluyen la repatriación del cuerpo de la mujer fallecida y el seguimiento médico de los sobrevivientes, quienes deberán permanecer internados en Brasil hasta que su estado de salud permita un eventual traslado a la Argentina.