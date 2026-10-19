Un voraz incendio afectó seriamente una vivienda de construcción precaria ubicada en la intersección de las calles San Juan y Pavón, en barrio Nueva Pompeya, en la zona norte de la capital provincial.
Un incendio destruyó una vivienda precaria en el norte de la ciudad
Fue detenido un hombre, expareja de la propietaria de la casa. Todo ocurrió en horas del mediodía de este lunes, cerca de la esquina que forman las calles San Juan y Pavón.
El siniestro requirió la intervención urgente de los Bomberos Zapadores, quienes acudieron al lugar tras ser alertados a las 12:09 de este lunes.
Al arribar la dotación, el personal sofocó las llamas desatadas en el sector destinado a la cocina-comedor.
Como consecuencia de la intensidad del calor, la estructura de tirantes de madera del techo cedió y provocó un derrumbe parcial.
Asimismo, las pérdidas materiales en dicho ambiente fueron totales: el fuego consumió la cocina, una mesa, cuatro sillas, un ropero y un armario de madera con ropa y diversos pertenencias en su interior.
Detención
Tras finalizar las tareas de extinción y enfriamiento, a las 12.51, los bomberos se entrevistaron con la propietaria de la finca, una mujer de 43 años.
Según sus declaraciones, al momento de iniciarse el fuego se encontraba en el interior del inmueble su expareja, R. V., quien atravesaría problemas de adicción a estupefacientes.
En el sitio del suceso también actuó personal del Comando Radioeléctrico (móvil 12291), quienes procedieron a la aprehensión del sujeto y su posterior traslado a la sede policial para ponerlo a disposición de la justicia y determinar su eventual responsabilidad en el hecho.