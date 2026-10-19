Un hombre de 41 años con orden de detención vigente fue capturado este lunes en la ciudad de Sauce Viejo, en el marco de las investigaciones por un cuantioso y violento robo en banda cometido hace tres años en Santo Tomé.
Cayó un hombre acusado de un violento asalto perpetrado en en 2021 en Santo Tomé
La Policía de Investigaciones (PDI) allanó una vivienda sobre la calle Malvinas Argentinas y detuvo a un hombre de 41 años. Tenía pedido de captura por formar parte de una banda que maniató a un vecino para robarle dólares, joyas y dinero.
El operativo fue llevado a cabo por el personal de la División Capturas (UCAP) de la Policía de Investigaciones (PDI), fuerza dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, tras coordinar acciones con la Fiscalía Regional 1.
La investigación
Según informaron fuentes policiales, las tareas de inteligencia e investigación permitieron ubicar el domicilio actual de uno de los sospechosos de la causa.
Con la orden judicial correspondiente, las fuerzas de seguridad irrumpieron en una vivienda ubicada sobre la calle Malvinas Argentinas al 5000, en Sauce Viejo.
En el lugar se concretó la aprehensión del imputado, identificado por sus iniciales como L. I. I., de 41 años, quien permanecía prófugo de la justicia.
El hecho
El violento asalto por el cual se lo investiga ocurrió el 6 de septiembre de 2021 en un domicilio situado en calle Salta al 2500, en pleno casco urbano de Santo Tomé.
En aquella oportunidad, al menos tres delincuentes ingresaron a la propiedad, redujeron y amenazaron al propietario, para luego darse a la fuga con un importante botín compuesto por dinero en efectivo (pesos y dólares), alhajas, joyas de valor y diversos efectos personales.
Por disposición del fiscal que encabeza la causa, el detenido fue trasladado a la sede policial y quedó alojado a disposición de la Justicia santafesina bajo la carátula de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda.