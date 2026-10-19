Operativo en Sauce Viejo

Cayó un hombre acusado de un violento asalto perpetrado en en 2021 en Santo Tomé

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó una vivienda sobre la calle Malvinas Argentinas y detuvo a un hombre de 41 años. Tenía pedido de captura por formar parte de una banda que maniató a un vecino para robarle dólares, joyas y dinero.