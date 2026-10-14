Un voraz incendio causó severos daños materiales en una vivienda de construcción precaria ubicada a la altura del kilómetro 155 de la Autopista Brigadier Estanislao López, que une a las ciudades de Santa Fe y Rosario.
Ardió una vivienda precaria a la vera de la autopista Santa Fe - Rosario
Ocurrió a la altura del kilómetro 155 de la vía que conecta a las dos ciudades más importantes de la provincia. Bomberos trabajaron durante casi tres horas para sofocar las llamas. Una de las propietarias resultó con quemaduras pero se negó a recibir asistencia médica.
El hecho se registró durante las primeras horas de este martes. Tras una alerta recibida minutos antes de las 6, una dotación del Cuartel de Bomberos Zapadores de Santo Tomé se desplazó hasta el lugar.
Al arribar, los efectivos constataron que el fuego se propagaba por los cinco ambientes de la finca (cocina, comedor, dos dormitorios y una galería utilizada como depósito).
Para sofocar las llamas, los bomberos desplegaron una línea devanadera desde la unidad operativa y trabajaron intensamente en la extinción del foco ígneo, logrando controlar la situación tras un arduo despliegue que finalizó con el regreso de la dotación a la base a las 8.45.
Indicio
En la propiedad se encontraban sus moradores, un hombre y una mujer que sufrió quemaduras en uno de sus pies, aunque se negó a ser trasladada o asistida por personal médico.
Durante las primeras inspecciones en la estructura —compuesta por paredes de mampostería, techos y cerramientos de chapa de zinc y tirantería de madera— las autoridades advirtieron que una de las ventanas presentaba signos de haber sido forzada, aspecto que quedó asentado en el informe policial y que será objeto de investigación.
Daños de consideración
El fuego provocó la destrucción total de numerosos bienes de uso cotidiano y de trabajo: un grupo electrógeno, un frigobar, un horno pizzero con su estructura, un freezer, dos garrafas, cubiertas de vehículos y herramientas varias.
También quedaron inservibles las camas, un ropero de madera, indumentaria diversa, tres sillas y una máquina de coser.
Asimismo, se registraron daños parciales en una mesa, alacenas de madera, tirantería y chapas del techo, además del desprendimiento de revoque y afectación por humo y hollín en la totalidad de las paredes de la finca.
En el lugar prestó colaboración personal de la Policía de Acción Táctica (PAT) de la Unidad Regional I.