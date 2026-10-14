Santo Tomé

Ardió una vivienda precaria a la vera de la autopista Santa Fe - Rosario

Ocurrió a la altura del kilómetro 155 de la vía que conecta a las dos ciudades más importantes de la provincia. Bomberos trabajaron durante casi tres horas para sofocar las llamas. Una de las propietarias resultó con quemaduras pero se negó a recibir asistencia médica.