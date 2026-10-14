Susto y sorpresa

Apareció un puma en María Luisa y montaron un operativo para rescatarlo

La aparición de un felino silvestre en esta localidad del departamento Las Colonias generó preocupación entre los vecinos y motivó un operativo policial. Efectivos de la Guardia Rural “Los Pumas” y de la Subcomisaría local consiguieron capturar al animal de manera segura y, con intervención del organismo provincial de fauna, lo liberaron posteriormente en su hábitat natural.