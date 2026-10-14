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Apareció un puma en María Luisa y montaron un operativo para rescatarlo

La aparición de un felino silvestre en esta localidad del departamento Las Colonias generó preocupación entre los vecinos y motivó un operativo policial. Efectivos de la Guardia Rural “Los Pumas” y de la Subcomisaría local consiguieron capturar al animal de manera segura y, con intervención del organismo provincial de fauna, lo liberaron posteriormente en su hábitat natural.

La aparición del felino generó lógica preocupación entre los vecinos. Foto: GentilezaLa aparición del felino generó lógica preocupación entre los vecinos. Foto: Gentileza
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La presencia de un puma en las calles de María Luisa, en el departamento Las Colonias, movilizó a efectivos policiales y personal especializado en fauna silvestre. El animal fue localizado y capturado de manera segura, en un procedimiento que permitió evitar riesgos para los vecinos y preservar la integridad del felino.

El operativo contó con la participación de agentes de la Sección N.º 11 de Esperanza y del Puesto Fijo La Pelada, ambos dependientes de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, además de efectivos de la Subcomisaría N.º 15 de la Unidad Regional XI.

La intervención comenzó cuando el personal de la dependencia policial local solicitó colaboración ante la aparición del animal, cuya presencia en una zona urbana había generado inquietud entre los habitantes de la localidad.

Operativo de captura

Tras recibir el aviso, los efectivos rurales se trasladaron hasta María Luisa y trabajaron junto con la Policía local para localizar al puma. Se trataba de un ejemplar macho, de tamaño mediano a grande, que deambulaba por las calles de la población.

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La intervención requirió precauciones para controlar la situación y garantizar que la captura no provocara lesiones al animal ni pusiera en peligro a las personas que se encontraban en las inmediaciones.

Finalmente, los uniformados consiguieron asegurar al felino y avanzar con el procedimiento correspondiente.

Regresó a su hábitat natural

Una vez concretado el rescate, intervino el organismo provincial competente en materia de fauna silvestre, que participó de las actuaciones vinculadas con el manejo del ejemplar.

El momento de la liberación del puma a su hábitat natural. Foto: GentilezaEl momento de la liberación del puma a su hábitat natural. Foto: Gentileza

Luego de completar las diligencias correspondientes, el puma fue trasladado y liberado en su hábitat natural. Según la información oficial, el animal se encontraba en buenas condiciones al momento de su devolución al ambiente silvestre.

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El episodio concluyó sin que se informaran personas lesionadas y con el felino nuevamente en libertad.

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