La Justicia dispuso ampliar por otros seis meses la investigación por la muerte de Ángel López, el niño que falleció en abril pasado en Comodoro Rivadavia. La medida también alcanza a las prisiones preventivas de Mariela Altamirano y Michel González, su pareja, quienes permanecerán detenidos mientras avanza el proceso judicial.
Prorrogan por seis meses la investigación por la muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia
Mariela Altamirano, madre del niño, y su pareja, Michel González, seguirán detenidos mientras se realizan nuevos estudios forenses para determinar qué ocurrió.
La extensión se resolvió durante una audiencia realizada este martes, antes de que venciera el plazo vigente para la investigación. Según la información difundida, las defensas no se opusieron a los pedidos formulados por la fiscalía y la querella.
Roberto Castillo, abogado del padre del niño, acompañó las medidas solicitadas en el expediente. De esta manera, ambos imputados continuarán privados de su libertad durante el avance de la causa y a la espera de las próximas etapas del proceso.
Prisiones preventivas
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, existen elementos de convicción que permiten considerar a los acusados como probables autores del hecho investigado.
La fiscalía también sostuvo que los riesgos procesales aumentan a medida que avanza la causa. Entre los factores señalados figuran la posibilidad de fuga, la falta de arraigo de los imputados, la gravedad del caso, la pena que podrían afrontar y el eventual entorpecimiento de la investigación.
Realizarán nuevos estudios forenses
Con la prórroga, el fiscal Facundo Oribones podrá continuar con las pericias que fueron solicitadas durante los últimos meses.
El próximo miércoles 21 de octubre está previsto un nuevo análisis en el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El estudio fue pedido por la defensa, que manifestó su disconformidad con los análisis realizados anteriormente.
Uno de los objetivos centrales será profundizar el análisis de las causas de la muerte del niño, un punto clave para el desarrollo de la investigación.
Qué reveló la autopsia
Según los resultados mencionados en el expediente, los peritos forenses detectaron más de 20 lesiones en la cabeza del niño, compatibles con múltiples traumatismos, además de un severo edema cerebral.
Los nuevos estudios buscarán aportar más elementos técnicos para establecer cómo se produjo el fallecimiento y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del caso.
La investigación continuará durante el plazo adicional concedido por la Justicia, mientras los dos imputados permanecen detenidos.