En Venado Tuerto

Rescatan sana y salva una perra que había caído en un pozo de cuatro metros

Efectivos de la Guardia Rural “Los Pumas” y Bomberos Voluntarios trabajaron en conjunto para sacar al animal del fondo de una abertura situada entre las calles 2 de Abril y Cerrito. La perra había quedado atrapada en las ruinas de una antigua estructura vinculada a un silo semillero y no podía salir por sus propios medios.