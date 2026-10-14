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En Venado Tuerto

Rescatan sana y salva una perra que había caído en un pozo de cuatro metros

Efectivos de la Guardia Rural “Los Pumas” y Bomberos Voluntarios trabajaron en conjunto para sacar al animal del fondo de una abertura situada entre las calles 2 de Abril y Cerrito. La perra había quedado atrapada en las ruinas de una antigua estructura vinculada a un silo semillero y no podía salir por sus propios medios.

La perra había quedado atrapada en las ruinas de una antigua estructura vinculada a un silo semilleroLa perra había quedado atrapada en las ruinas de una antigua estructura vinculada a un silo semillero
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Un operativo conjunto entre efectivos de la Guardia Rural “Los Pumas” y Bomberos Voluntarios permitió rescatar sana y salva a una perra que había quedado atrapada en el fondo de un pozo de aproximadamente cuatro metros de profundidad, en Venado Tuerto.

El episodio ocurrió durante la tarde del martes, en inmediaciones de las calles 2 de Abril y Cerrito, en un sector donde se encuentran las ruinas de una antigua estructura vinculada a un silo semillero abandonado.

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La emergencia se conoció a partir de un aviso recibido por el sistema 911. Desde el despacho solicitaron la intervención de personal de la Sección N.º 8 de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, ante la presencia del animal en el interior de una abertura de la que no podía salir por sus propios medios.

Rescate en medio de las ruinas

Cuando los efectivos llegaron al lugar, comprobaron que la perra se encontraba en el fondo del pozo. La profundidad y las características de la abertura impedían que el animal pudiera trepar hasta la superficie, por lo que fue necesario organizar una maniobra de rescate.

rescate perra caída en un pozoPara llegar hasta el can fue necesario organizar una maniobra de rescate.

Para esa tarea, los policías rurales contaron con la colaboración de una dotación de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto. Entre ambos equipos evaluaron las condiciones del lugar y pusieron en marcha un procedimiento con herramientas adecuadas para alcanzar al animal sin provocarle lesiones.

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El trabajo demandó maniobras específicas y la coordinación de los rescatistas, que finalmente consiguieron extraer a la perra del pozo.

A salvo después de la intervención

El desenlace fue favorable: la canina pudo ser rescatada sana y salva. Una vez fuera de la abertura, quedó bajo resguardo.

rescate perra caída en un pozoUna vez fuera del pozo, la perra quedó bajo resguardo. Foto: Gentileza

La intervención evitó que el animal permaneciera atrapado en un sitio de difícil acceso y volvió a poner de relieve la importancia de la respuesta coordinada entre los servicios de emergencia ante situaciones que requieren conocimientos y equipamiento específicos.

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